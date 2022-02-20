Что такое поверка средств измерений

Поверка СИ — это процедура подтверждения соответствия измерительных средств действующим метрологическим стандартам. При ее проведении определяется погрешность — она не должна превышать указанные в описании к конкретному типу средства измерений параметры.

Термин относят только к области государственного регулирования. Это одна из форм метрологического надзора, контроля. Она регламентируется ФЗ и рядом приказов.

Типы процедур

Поверки делятся на такие основные категории:

периодические;

первичные;

внеочередные.

Первичная проверка осуществляется после выпуска измерительного средства из производства, ремонта. Периодические измерения делают во время эксплуатации, обычно с указанным в документации межповерочным интервалом. Внеочередные нужно осуществлять при условии отсутствия данных в ФИФ ОЕИ, поврежденной пломбе или знака поверки, после завершения вторичной регулировки, юстировки с выполнением вскрытия пломб.

Также ГОСТ 8.513 выделяет экспертные и инспекционные процедуры. Инспекционные осуществляются выборочно в рамках государственного надзора и контроля, когда нужно установить корректность последних результатов. Экспертные помогут разобраться при спорных вопросах, установить факт пригодности оборудования к использованию.

Результаты проведения работ

По итогам нужно будет задокументировать результаты работ. Свидетельство должно содержать:

номер документа;

сроки действия с точной датой;

наименование ИП или юрлица, выполнившего работы;

название, тип, модификацию, номер регистрации в информационном фонде обеспечения единства измерений;

серийный (заводской) номер;

название документа, на основании которого проводилась проверка;

заключение о пригодности эталона СИ;

поверочный знак;

должность руководителя.

Отчет оформляется по утвержденной форме. Обязательно наличие всех корректных актуальных данных.

Что требуется для проведения

Для любого типа поверочных работ нужно будет предоставить расконсервированные средства для измерений. Плюс обязательно предъявляется сопроводительная документация. Это методика проверки, руководство по использованию, старое свидетельство о поверочных работах (если процедура проводится не первый раз). Процедура доступна для всех СИ зарубежных и импортных марок, внесенных в реестр измерительных средств.

Где можно заказать услугу?

Поверка средств измерений должна проводиться аккредитованными специализированными службами. Метрологи, допускаемые к операциям СИ, должны иметь аттестаты поверителей, пройти соответствующее обучение. Порядок аккредитации установлен на законодательном уровне. Результаты оформляют в виде свидетельства, наносят специальное клеймо.

Есть право на проведение поверок у метрологических аккредитованных служб юрлиц. Аккредитацию будет выполнять уполномоченный орган госуправления. Перечни средств измерения составляют физические, юридические лица. Само оценивание — это сравнение числовых значений физических величин, измеренным поверяемым способом, с эталонным параметром. Проводить его на данный момент могут только аккредитованные специалисты.

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