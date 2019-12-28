Чтобы спалось сладко: простыни — правила выбора

Статистика, к слову, весьма неутешительная: только 27% жителей так называемых цивилизованных стран могут похвастаться тем, что целиком и полностью довольны своими ночами с точки зрения «лёг — уснул — вижу радужные сны — проснулся отдохнувшим». Подавляющему же большинству покой в ночные часы не снится. Одних мучает бессонница, других кошмары, а третьи хоть и спят, но на утро чувствуют себя «как-будто вагоны грузили».

Почему так? Психологи, конечно, списывают ситуацию на стрессы, стремительную жизнь, печали, тревоги и т.д. Но есть и ещё одно мнение: специалисты уверяют, что многим не спится по «техническим причинам» — постельное бельё, говорят, правильно выбирать не умеют! Подозревали, что так оно и есть? Тогда самое время разобраться в деталях вопроса. Причём в подробностях речь пойдёт о простынях. Всё дело в том, что именно они зачастую становятся основной причиной плохого сна. Мстят, вероятно. Ведь зачастую мы подбираем их невнимательно, считая, что большее значение имеют одеяла да подушки. Но это не совсем верно.

Что же нужно учесть, выбирая простыни?

Первое. Знаете, какая «привычка» этой постельной принадлежности портит сон ну очень многих? Простыни имеют обыкновение сбиваться, «ёрзать», сползать и т.д. Ну какой же тут отдых… Скажете, а что поделаешь — все они такие капризные. Это не так! Открываем секрет для тех, кто не в курсе: простыни на резинке активно завоёвывают мир и сердца любителей сладко поспать.

Натяжные простыни, кстати, не новинка — изобретены они были ещё в конце прошлого века и уже многим любителям поворочаться во сне облегчили жизнь. Принцип их «работы» прост: по краю полотна вшита эластичная резинка, благодаря которой простыню можно натянуть на матрас, тем самым закрепив на нём.

Главные принципы выбора простыни на резинке:

«Резинка» — не значит «безразмерность»! Такая простыня должна чётко соответствовать параметрам матраса (то есть быть 1,5-спальной, двуспальной, евро). Только при соблюдении этого правила можно быть уверенными — спать будете на абсолютно ровной поверхности.

Простыни на резнике — изделия не простые. Лучшие из них — сорт «Премиум». Качество продукции в обязательном порядке подтверждается сертификатами.

Да, кстати, подобрать натяжную простыню и с точки зрения цветовой гаммы не составит труда: «колоры» разнообразные — от пастельных до насыщенных. Без рисунка также, конечно же, не обходится.

Второе. Простыням из каких материалов отдать предпочтение? Однозначно — из натуральных. Тот вариант, когда крайне важно, чтобы ткань «дышала» — пропускала воздух и впитывала влагу. В случае с натяжными простынями идеальный выбор — это лён. Также хороши полотна из хлопчатобумажного волокна, шелка, бамбука.

Третье. Выбирая простыни, обращайте внимание на такой параметр как «плотность». Чем выше она, тем лучше. Износостойкость изделия важна по той простой причине, что постельные принадлежности часто подвергаются стирке и, как правило, в машинках, так что от прочности материала напрямую зависит срок службы простыней.

Четвёртое. Качественное постельное бельё не должно иметь резкого запаха. Аромат нового текстиля — не более.

Пятое. Лучше покупать простыни, цвета которых максимально приближены к натуральным. В большинстве случаев это гарантия того, что при производстве материалов не использовались агрессивные химические красители. Кроме того, слишком яркие цвета нередко уже при первой стирке «сдают позиции» и линяют.

Разумеется, перечисленные моменты — не полный перечень секретов, знание которых поможет при выборе простыней. Но это та самая основа, благодаря которой уже можно рассчитывать на хороший полноценный сон. Ведь «как постелешь, так поспишь» — помните? И это точно про простыни!

иллюстрации: lnyanoye.ru