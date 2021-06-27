Чтобы утро было вкусным: какие они — правильные заварочные чайники

И чтобы утро было вкусным, и день, и вечер… Чай — напиток, армия поклонников которого увеличивается в геометрической прогрессии каждый год. Кто-то пьёт его на ходу, чтобы проснуться; другие перебиваются с чашки на чашку в течение дня, дабы добраться до вечера; а третьи засыпают с чашкой в руках, встречая с чаем ночь. Но! Большинство этих людей объединяет одно — у каждого есть любимый чайник, превращающий «чаепития между прочим» в настоящий ритуал. У вас нет??? Заведите! Знатоки утверждают, что от посуды, в которой заваривают чай, зависит не только их вкус, но и польза для организма.

Что же нужно учитывать, выбирая заварочный чайник https://sloncom.ru/catalog/chayniki/? Скажем так, тонкостей масса. Но если вы только погружаетесь в «океан» чая, только решили перевести эту процедуру из разряда «на бегу» в нечто большее, только начали путь к тому, чтобы напиток стал поддержкой для души и тела, а не экстренным способом взбодриться, то на старте стоит сделать акцент на нескольких основных моментах.

Заварочный чайник — суть и форма



Пить чай — традиция, которой не одно столетие, так что до нас всё уже придумано здесь и проверено. Идеальные чайники — это чайники из:

глины.

фарфора и фаянса.

керамики.

стекла (Важно! Выбирайте из толстого стекла или с двойными стенками).

Кроме того, сегодня на рынке представлены также чайники из нержавеющей стали и комбинированные (из стекла, пластика и стали). С ними стоит быть осторожнее. Выбирать от производителей с репутацией, и не гнаться за дешевизной.

Что касается формы заварочных чайников. Здесь также царит разнообразие:

классика. Те самые «пузатики», которые являются главными героями в традиционных церемониях чаепития. Их бесспорный плюс — такая форма позволяет напитку долго оставаться теплым.

френч-прессы. Алгоритм действия: поршень внутри колбы (как правило, стеклянной) поднимается и опускается — напиток перемешивается, а из заварки выжимается максимум.

гунфу. У колбы чайника два отсека. Верхняя служит для того, чтобы заливать заварку кипятком. Нижний принимает готовый напиток. Знатоки считают, что такой способ помогает так или иначе, но соблюдать чайные традиции.

Из «фишек» дня сегодняшнего отметим заварочные электрические чайники. Кипячение воды и заваривание в них сочетаются. Но! Такие гаджеты не для всех сортов чая. Слишком сильный нагрев может испортить букет, не раскрыв его должным образом.

Заварочный чайник — мелочей нет

В частности, выбирая заварочный чайник, обращать внимание стоит на:

крышку. Должна «сидеть» плотно, чтобы исключить её переворачивание при наклоне. И! В крышке должны быть специальные отверстия для выхода пара.

носик. Должен смотреть строго вверх и сужаться. Иначе — капли будут падать на стол.

ручка. Она должна быть удобной и хорошо лежать в руке. Не стоит выбирать чайник с красивой, но не комфортной лично для вас ручкой. Небезопасно, как минимум.

И ещё: знатоки чайных церемоний говорят — лучше иметь несколько чайников. Для чаепитий на разное количество персон. Так:

литровые чайники будут идеальными «компаньонами», когда чай готовится для одного человека или для пары;

1-1,5-литровые чайники — выбор для семьи из 3-5 человек;

чайники объёмом от 1,5 литров стоит иметь под рукой для чаепития больших компаний.