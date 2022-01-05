Чудесные истории конца декабря крымской «Скорой помощи»: роды в машине и реанимация бабушки

Эти два случая (где явно не обошлось без чудес) конца декабря особенно запомнились медикам крымской «Скорой помощи».

Поступил вызов в Белогорский район к женщине 33 лет с поводом: «боли в животе у беременной», — рассказали в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи. — На вызов незамедлительно выехала бригада скорой медицинской помощи подстанции № 10 в составе фельдшера Натальи Гончаренко и водителя Алексея Казмерчука. Через 14 минут «скорая» приехала на вызов. Женщина была на 31 — 32 неделе беременности и сообщила, что была выписана из отделения патологии беременности, где находилась по поводу угрозы преждевременных родов. Пациентка рассказала, что сегодня, в 15:20 внезапно, без видимой причины у нее появились схваткообразные боли внизу живота, она сразу вызвала скорую помощь.

Действительно, начинались роды. Женщину срочно транспортировали в роддом. Но при подъезде к больнице у роженицы начались потуги, и в 16:20 на свет появился мальчик. Прямо в карете «Скорой помощи». Малыш несмотря на то, что родился раньше срока, закричал сразу! Уже через 10 минут мама с новорожденным были доставлены в приемный покой, где их встречали врачи стационара.

Вторая история – из крымской столицы. Поступил вызов к женщине в возрасте 91 год с поводом «аритмия».

На вызов сразу выехала бригада скорой медицинской помощи п/с №1 в составе врача Александры Рыжовой, фельдшера Марии Нудьги и водителя Александра Волкова. Приехав на вызов через 13 минут, оказалось, что буквально перед приездом скорой помощи женщина потеряла сознание и перестала дышать. Бригада скорой медицинской помощи немедленно приступила к реанимационным мероприятиям. Не смотря на усилия медиков, незначительная электрическая активность сердца полностью угасла. Но они не сдавались, и спустя 15 минут в сердце снова стали регистрироваться хаотичные электрические импульсы, а спустя еще минуту медикам удалось запустить сердце, — рассказали в Крымском республиканском центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи.

Практически сразу пациентка пришла в сознание и ее артериальное давление нормализовалось. Быстро подготовив пациентку к медицинской эвакуации, бригада скорой медицинской помощи доставила женщину в стабильном состоянии в стационар, где ее уже встречали реаниматологи. В настоящее время женщина идет на поправку и ждет выписки из стационара.

Чудеса случаются. Тем более, когда помощь оказывают медики крымской «Скорой помощи».

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