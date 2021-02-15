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Цифровизация: очередников на жилье зачислят в онлайн-реестр
фото: PublicDomainPictures (pixabay.com)

Цифровизация: очередников на жилье зачислят в онлайн-реестр

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:35 15.02.2021

Единый реестр учета очередников на жилье, сообщает Российская газета, планирует создать Минстрой.

Предполагается сделать Единый реестр граждан, состоящих на учете на региональном уровне, перед которыми имеются федеральные жилищные обязательства. Проект документа о создании реестра находится на согласовании в правительстве. В Единый реестр будут включаться сведения о нуждающихся в жилье гражданах, пострадавших в результате радиационных аварий и катастроф и приравненных к ним лицам, о вынужденных переселенцах, о выезжающих из районов Крайнего Севера, ветеранах Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам, ветеранах боевых действий, а также инвалидах и семьях с детьми-инвалидами. Кроме того, в реестре будут сведения о тех, кто подлежит переселению из закрытых административно-территориальных образований, с комплекса «Байконур», а также об участниках госпрограммы оказания содействия в переселении соотечественников, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Появление реестра позволит в режиме онлайн получать данные об объеме федеральных жилищных обязательств, отмечают в Минстрое. Это должно повысить эффективность планирования расходов бюджета на жилищное обеспечение федеральных льготников. Кроме того, единая база данных позволит повысить контроль за ведением учета нуждающихся в жилье. Будет автоматизирован ряд процедур, связанных с постановкой граждан на учет. Это позволит ускорить очередь на жилье.

Реестр будет создан на базе Информационной системы учета выданных и оплаченных государственных жилищных сертификатов в рамках госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Оператором Единого реестра станет ФКУ «Объединенная дирекция» Минстроя России.

Онлайн-система станет очередным шагом в цифровизации работы по обеспечению социальной поддержки россиян, — отмечают в ведомстве.

О необходимости создания единого реестра граждан, имеющих право на получение жилья, прошлой осенью заявляло НП «ЖКХ-Контроль». Сейчас, отмечали в организации, существует более 140 «федеральных» категорий, которые могут претендовать на предоставление жилья, а регионы и муниципалитеты дополняют этот перечень своими категориями. При этом граждане могут быть поставлены на учет по нескольким основаниям одновременно: например, молодая семья может и участвовать в госпрограмме, и числиться на учете очередников.

К концу 2018 года в качестве нуждающихся в жилых помещениях в России, по данным «ЖКХ-Контроль», числилось более 2,3 млн семей. Сейчас у России есть гособязательства по обеспечению жильем перед 4 млн семей, отмечала недавно президент Фонда «Институт экономики города», руководитель комиссии в сфере жилищной политики Общественного совета при Минстрое России Надежда Косарева. Объем невыполненных обязательств — около 9 трлн рублей. В среднем очередники ждут жилье по 20 лет.

Источник: Российская газета

Цифровизация: очередников на жилье зачислят в онлайн-реестр

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