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В Севастополе коронавирусной инфекцией заболел пятилетний ребенок

COVID-19 в Севастополе: цифры идут вверх. Среди заболевших — двухлетний малыш

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:24 19.09.2020

По состоянию на утро 19 сентября в Севастополе зарегистрированы 26 новых случаев заболевания COVID-19.

Заболевшие – люди в возрасте от 2 лет до 81 года, среди них 24 местных жителя и два привозных случая. Зарегистрирована смерть 67-летнего мужчины. В больницу он поступил с двусторонней пневмонией. Болезнь протекала тяжело, мужчина находился в реанимации на ИВЛ. Ещё 14 человек выписаны после выздоровления. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 763 человека.  В настоящий момент в стационарах находится 191 человек. Выздоровели 520 человек, 22 человека умерло, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 229 человек, в городской больнице № 9 – 180.  Под наблюдением по месту жительства – 469 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

COVID-19 в Севастополе: цифры идут вверх. Среди заболевших - двухлетний малыш

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