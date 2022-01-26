COVID-19 в Севастополе: госпитализированы 52 человека

За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы 52 человека, выписаны 20 человек, всего за сутки выздоровели 53 человека.

На данный момент в больницах находится 433 пациента, из них 361 – с подтвержденным COVID-19. Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развернуто 602 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

По состоянию на утро 26 января в городе зарегистрированы 290 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли 6 человек в возрасте от 53 лет до 81 года.

По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 55 705 человек.

В настоящий момент выздоровели 51 478 человек, 1 946 умерли.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 26 января сделали прививку от коронавируса 291 135 человек. Второй этап вакцинации прошли 278 250 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 26 января поступило более 339 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

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