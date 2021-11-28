COVID-19 в Севастополе. Радоваться? Уровень заболеваемости снижается

По состоянию на 28 ноября в Севастополе зарегистрированы 249 новых случаев заболевания COVID-19.

505 человек выписаны после выздоровления. Умерли 10 человек в возрасте от 35 до 83 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 48 344 человека. В настоящий момент выздоровели 43 906 человек, 1 668 умерли, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 28 ноября сделали прививку от коронавируса 240 193 человека. Второй этап вакцинации прошли 209 907 жителей региона.

Правительство РФ определило, что к 1 декабря коллективный иммунитет жителей регионов должен достичь 80% от численности взрослого населения.

В Севастополе 80% взрослого населения – это примерно 328 тысяч человек.

В формировании коллективного иммунитета участвуют и те, кто привился, и те, кто переболел.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 28 ноября поступило более 274 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.