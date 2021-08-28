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В Крыму 144 новых случая COVID-19

COVID-19 в Севастополе: умерли семеро, с выздоровлением можно поздравить 326 человек

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 18:42 28.08.2021

По состоянию на 28 августа в Севастополе зарегистрированы 187 новых случаев заболевания COVID-19.

326 человек выписаны после выздоровления.  Умерли семь человек в возрасте от 55 до 92 лет.  По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 26 684 человека.  В настоящий момент выздоровели 23 532 человека, 1005 умерли.  Под наблюдением находится 738 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты  пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и  сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади  Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин»  и «SeaMall».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 28 августа поступило более 160 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом  режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.

COVID-19 в Севастополе: умерли семеро, с выздоровлением можно поздравить 326 человек

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