COVID-19 в Севастополе: умерли семеро, с выздоровлением можно поздравить 326 человек

По состоянию на 28 августа в Севастополе зарегистрированы 187 новых случаев заболевания COVID-19.

326 человек выписаны после выздоровления. Умерли семь человек в возрасте от 55 до 92 лет. По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 26 684 человека. В настоящий момент выздоровели 23 532 человека, 1005 умерли. Под наблюдением находится 738 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён, — сообщили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% жителей Севастополя.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 28 августа поступило более 160 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.