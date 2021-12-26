CRM для рекламного агентства? Система Битрикс24 — новый уровень взаимодействия с клиентами

Рекламное агентство — бизнес непростой. Успешность такого рода предприятий практически на 100% зависят от того, насколько тонко «настроены» отношения с клиентами. Та самая «обратная связь» в этой сфере имеет чрезвычайно важное значение — просто-таки жизненно необходимо мгновенно реагировать на клиентские запросы. «Мне тут гениальная идея пришла на ум, надо было срочно «выдать в свет», а вы долго не отвечали, пошёл к другим» — досадная фраза, которую хоть раз, но слышал от потерянного клиента каждый рекламщик.

Выход? Специалисты видят его в одном: максимально оптимизировать процессы взаимодействия с клиентами. Как? «Велосипед» умными людьми уже изобретён и вовсю внедряется в деятельность держащих «нос по ветру» рекламных агентств. Речь о Битрикс24: системе CRM для рекламного агентства, которая позволяет структурировать работу компании так, чтобы ни одна деталь, возникающая в отношениях «предприятие-клиент», не ускользала из поля зрения ответственных сотрудников.

Битрикс24 — что «умеет» система

Кофе не варит, машины не паркует, но способна на гораздо большее:

хранит в базе всю подробную информацию о клиентах рекламного агентства.

В любой момент менеджер проекта может найти нужный файл, документ, выставленный счет; просмотреть историю работ по проекту; использовать эти данные для нового проекта с клиентом, — поясняют эксперты, специализирующиеся на внедрении системы Битрикс24.

отслеживает все процессы, связанные с клиентами — от его первого визита в компанию до того, какие документы он должен получить в каждый конкретный момент сотрудничества.

документацию, к слову, те же счета можно оформлять прямо в Битрикс24, «не перескакивая» на другие программы. Что позволяет и работу сотрудников облегчить, и нивелировать возможность ошибок.

обеспечивает постоянную связь с клиентами — IP-телефония системы сохраняет все и входящие, и исходящие звонки, да ещё и обходится дешевле, чем такого рода сервисы, которыми оснащены программы-«коллеги» Битрикс24.

Ещё одно неоспоримое преимущество — Битрикс24 всегда с тобой. В прямом смысле этих слов. Существует мобильная версия CRM, которую можно установить как на смартфон, так и на планшет. И это не урезанный, а полный вариант «офиса», вплоть до того, что с его помощью можно выставлять «на выезде» счета.

Битрикс24 — система, которая объединяет

Рекламные агентства, как правило, это не работа в строгом понимании этого определения. Это сообщество единомышленников, креативность которых напрямую зависит от того, насколько они пребывают «на одной волне». Так вот: Битрикс24 позволяет постоянно быть на связи не только с клиентами, но и с сотрудниками компании находится в тесном взаимодействии.

Можно вести все коммуникации по проекту в едином пространстве, не выходя из CRM. «Живая лента» помогает обмениваться информацией, совместно работать над документами, оперативно получать обратную связь от коллег, — говорят специалисты.

И такой момент относительно этой системы CRM для рекламного агентства стоит обозначить: сервис исключительно прост в управлении и использовании. Начиная с того, что для его корректной работы не нужно даже устанавливать специальное программное обеспечение. Работает на любом браузере. Более того, интерфейс системы Битрикс24 интуитивно понятен, так что сотрудникам агентства не нужно обучаться тонкостям работы в нём.

«Битрикс24» — это не только CRM. Это все, что необходимо для организации работы компании. Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что не приходится переключаться между разными сервисами. Начать работать можно сразу после регистрации, — констатируют эксперты.

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