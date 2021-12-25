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CRM маркетинг - система, без которой наладить тесную связь с клиентами едва ли возможно
иллюстрация: mohamed hassan (pxhere.com)

CRM маркетинг — система, без которой наладить тесную связь с клиентами едва ли возможно

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:44 25.12.2021

Эксперты категоричны: бизнес только тогда успешен, когда во главе угла стоит такой показатель как клиентоориентированность. Тем более, когда речь идёт о деле, в котором «глаза в глаза» потенциального потребителя услуги не видно — общение происходит заочно. В онлайн-режиме сегодня, согласитесь, решаются многие вопросы и задачи. Поэтому специалисты рекомендуют тем, кто в конкурентной борьбе намерен быть первым, активно изучать всё, что связано с интернет-технологиями продвижения своих интересов. В частности, настоятельно советуют разобраться с такой системой как CRM маркетинг. Говорят, довольно простая «вещь», но максимально эффективная в том, что касается взаимодействия с клиентами.

CRM маркетинг — что это?

И почему на использовании его инструментов сегодня держится каждый первый успешный бизнес? Основные моменты таковы:

  • CRM маркетинг — это система, которая позволяет собирать данные о клиентах, систематизировать эту информацию, а затем использовать «по назначению». Рекомендовать, к примеру, продукты и услуги, ориентируясь на индивидуальные предпочтения конкретного их потребителя.
  • CRM маркетинг позволяет — при выстраивании стратегии реализации намерений — определять наиболее «восприимчивую» к продукту аудиторию. Как показывает практика, подобный подход существенно позволяет увеличить процент продаж, а значит увеличивать и прибыль.
  • CRM маркетинг, при ориентации на нужды и пожелания клиентов, увеличивает их лояльность к бренду. А как же? Ну приятно, согласитесь, когда предлагают то, что тебя интересует, а не «усреднённо и наугад».

CRM маркетинг —  чей выбор?

Здесь отметим такой факт: CRM маркетинг — модель управления процессами взаимодействия с клиентами, которую рекомендуется подбирать, исходя из конкретных нужд компании. Большинство экспертов при этом сходятся во мнении, что однозначно её стоит «поставить на службу», когда речь идёт о бизнесе больших объёмов. Впрочем и предприятиям-«малышам» внедрение инструментов CRM маркетинга не помешает. Ведь, как говорят, специалисты портала Finzav.ru — «Если клиент сотрудничеством с компанией доволен, то он расскажет об этом примерно 5 своим знакомым. Если недоволен — примерно 10 человек узнают, какая компания плохая».

Компаниям каких направлений CRM маркетинг точно поможет сделать существенные шаги к развитию? По словам экспертов — это:

  • туристическая сфера;
  • гостиничный и отельный бизнес;;
  • бизнес, связанный с продажами товаров повседневного спроса;
  • страхование и финансы;
  • образовательные и информационные услуги;
  • медицина;
  • общепит — доставка еды.

Но! Стоит учесть: инструменты CRM маркетинга в полном объёме работают только в том случае, если настроены правильно. Потому внедрение системы рекомендуется доверять профессиональным компаниям, специализирующимся на «вписывании» таких технологий в рамки конкретного бизнеса.

CRM маркетинг - система, без которой наладить тесную связь с клиентами едва ли возможно

CRM маркетинг - система, без которой наладить тесную связь с клиентами едва ли возможно

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