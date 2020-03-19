Цвета для необычной спальни

Большинство людей при оформлении интерьера спальни выбирают спокойную цветовую гамму. Однако есть и такие, кто стремится проявить свою индивидуальность и творческий подход. Спальня не обязательно должна быть скучной и однообразной, тем более, если ее владельцы яркие, непосредственные личности.

Правильный цвет спальни выбрать не менее важно, чем приобрести удобную кровать или купить одеяло хорошего качества. Все эти моменты помогут создать уютную спальную комнату.

Рассмотрим достаточно непривычные цвета для спальни:

коричневый,

синий,

бордовый,

фиолетовый,

салатовый,

оранжевый,

серый.

Коричневый цвет для спальни

Этот цвет отличается широким спектром оттенков, от бледно-коричневого до глубокого шоколадного. Коричневый цвет относится к теплой палитре и позволяет создать невероятно уютную атмосферу в комнате. Вместе с тем он хорошо сочетается с голубым, бежевым, белым, фиолетовым, серым и черным цветами.

Спальня в синем цвете

Как известно оттенки синего лучше всего воспринимается человеческим глазом. Они действуют успокаивающе, расслабляют и настраивают на отдых. Именно поэтому синий часто используется как основной цвет в отделке спальни. Кроме того, специалисты рекомендуют больше находиться в помещении, оформленном в синем цвете, людям страдающим бессонницей и беспокойным сном.

Поскольку этот цвет относится к холодным тонам, в интерьере его рекомендуется разбавлять нейтральными или теплыми оттенками.

Бордовый цвет в интерьере спальни

Если в двух словах описать спальню в бордовых тонах, ими будут-изысканность и роскошь. С давних времен этот цвет выбирали аристократы и люди из высших сословий. Именно поэтому бордовый относится к благородным цветам. И в наше время его используют для создания утонченного, царского интерьера.

Существует ошибочное мнение, что все оттенки красного действуют раздражающе на психику человека и никак не подходят для спальни. Однако бордовый отличается от своих «родственников» его главное преимущество согревающий эффект. По мнению психологов, этот цвет избавляет от депрессии, поднимает настроение и способствует нахождению внутреннего баланса.

В интерьере, бордовый цвет должен быть основным. Он хорошо сочетается с белым, желтым, розовым, золотым и черным.

Яркая фиолетовая спальня

Этот тот цвет, который одних умиротворяет, а других провоцирует. Несмотря на многообразие фиолетовой палитры, дизайнеры чаще выбирают лавандовый и лиловый оттенки. Однако, если уметь правильно сочетать и дозировать фиолетовый цвет, можно создать уникальный и стильный интерьер. Чтобы помещение не казалось мрачным и холодным, необходимо правильно расставлять световые акценты и использовать теплую цветовую гамму.

Спальня, оформленная в глубоких фиолетовых тонах, идеально подойдет молодым и энергичным людям. Пожилым и зрелым людям стоит обратить внимание на сиреневые и лавандовые оттенки.

Салатовый цвет для спальни

Известно, что на психику человека наилучшим образом влияет зеленый цвет. Он заряжает позитивными эмоциями, успокаивает, расслабляет и позволяет глазам отдохнуть. Зеленый, часто используется для оформления помещений в эко стиле. В свою очередь салатовый привносит в интерьер спальни нотки тепла, веселья и задора.

Многие люди обходят стороной салатовый, боясь его насыщенности и излишней яркости. Эти опасения беспочвенны, данный оттенок идеально подходит для спальни, при условии его правильного использования и сочетании с холодными цветами.

Оранжевый цвет в интерьере спальни

Это самый яркий, жизнерадостный и позитивный цвет, который отлично подходит для спальни. Чтобы сделать комнату более романтичной, стоит отдать предпочтение приглушенному оранжевому.

Не обязательно делать комнату монохромной, можно выделить одну стену и добавить несколько акцентных мелочей. Оранжевый хорошо сочетается с бежевым, светло-коричневым, желтым и мятным цветами.

Серая спальная комната

Многие скептически относятся к интерьеру, выполненному в серых оттенках, считая его мрачным и наводящим тоску. В действительности серый цвет в тренде вот уже несколько сезонов и часто используется дизайнерами для оформления спален. Его преимущество в нейтральности и способности сочетаться практически со всеми цветами.