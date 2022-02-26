Да будет свет... или дела житейские: как вызвать электрика в Симферополе

Электричество в доме — скажут специалисты — источник повышенной опасности. Тем более, если есть проблемы: разводка сделана некачественно, сети старые, нагрузка на линии большая, чем предусмотрено, розеток немного, а потому все жилые помещения обеспечиваются «светом» за счёт многочисленных удлинителей и т.д. По статистике, такая ситуация наблюдается в 60% домовладений (как квартир, так и домов). Особенно в старом симферопольском фонде: электросети которого создавались ещё во времена, когда не было такой нагрузки на них, сегодня максимально изношены. Причём зачастую такое положение дел складывается по банальным причинам: нет времени (лень) приводить коммуникации в порядок; нет специалистов «под рукой», которым можно доверить хозяйство; нет средств на выполнение задачи; нет информации, к кому бежать за помощью. Между тем, как показывает практика, большинство проблем такого рода решаются за час-два. Разумеется, если речь идёт о работе мастеров. И здесь стоит сказать однозначно — если вы не «спецы» в электрике, даже думать забудьте о том, чтобы что-то чинить-паять самостоятельно. Дороже обойдётся точно, вплоть до… увы… летального исхода.

Что делать? Пользоваться благами цивилизации и услугами специалистов. Посредством ресурса «Сервис Симферополь» сегодня вызвать электрика в Симферополе можно буквально в один клик или сделав один звонок.

Работаем уже более 15 лет, ежегодно проходим курсы повышения квалификации. Готовы приехать в любое время, даже в выходные и ночью. Мы полностью уверены в качестве своих услуг, поэтому предоставляем на них длительную гарантию, — отмечают специалисты сервиса.

На выполнение каких задач «заточены» мастера компании? «Да будет свет!» — фраза, которая точно определяет круг деятельности специалистов «Сервис Симферополь». В перечне основных работ:

аварийный ремонт;

подключение к электрической сети любой техники;

установка розеток, выключателей, люстр, светильников;

электромонтаж. Причём работы могут осуществляться как в помещениях в целом, так и частично.

И что немаловажно: специалисты выезжают на объекты со всем необходимым оборудованием и инструментами, что, естественно, гарантирует качество работы по итогу.

Электрики-профессионалы VS «самоделкины»

Факт жизни: большинство россиян привыкли экономить на обустройстве быта. Полагаться в этом на какого-нибудь «дядю Васю», а не доверять дело специалистам. «Дорого, однако…» — скажет среднестатистический домохозяин. И будет в корне не прав: услуги «самоделкиных» сегодня, как правило, обходятся гораздо дороже, чем сотрудников специализированных компаний. И с точки зрения оплаты услуг, и с точки зрения последствий: гарантий на свою работу тот же «дядя Вася» не даёт, но при этом, по статистике, практически все ремонтные работы, связанные с коммуникациями, осуществлённые «кустарным» способом, дают не долгосрочный результат.

Ещё плюсы в пользу электриков-профессионалов:

гарантируют безопасность работ, потому как знают все «болевые точки», связанные с электросетями. Причём гарантии работают как в процессе электромонтажа, так и в дальнейший период эксплуатации.

работы выполняют, учитывая «исходные данные» помещений. Уже сделан ремонт или установлен подвесной потолок? Рушить стены и «вскрывать» конструкции мастера не будут — придумают другой вариант.

используют качественные комплектующие и материалы — гарантийные сроки обязывают.

работают по прописанным и согласованным с заказчикам сметам.

в случае ошибок — несут за них ответственность.

И — да: профессиональные электрики чётко придерживаются определённых сроков, отведённых на выполнение того или иного вида работ. Помните, как «дядя Вася» из соседнего подъезда вам… как «хорошему знакомцу»… месяц делал розетку в ванной комнате, по каким-то одному ему известным причинам каждый раз откладывая визит к вам? С мастерами, работающими от имени специализированных организаций, такие варианты сотрудничества исключены от слова «совсем». «Прозрачная смета — качественные работы — соблюдение сроков» — таков, к примеру, алгоритм работы упомянутой выше компании «Сервис Симферополь».

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