Дачникам надо знать: когда за деревья на участке могут оштрафовать

Наличие на вашем участке дерева, отмечают эксперты
Также следует помнить, не является ли ваш участок примыкающим к лесному фонду. В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством – даже некоторые поселки находятся в лесном фонде.
Размер штрафа за вырубку деревьев без согласования с местными властями варьируется в зависимости от региона. Например, в Москве он может достигать 4,5 тысяч рублей (ст. 4.19 КоАП Москвы).
При этом, если на вашем участке находится дерево, которое вовремя не было спилено, было «больным», и упало, к примеру, на соседскую машину или на соседский дом, то и в этом случае вы будете нести ответственность. Конкретно в данном случае – за то, что вовремя не обезопасили окружающих от дерева, которое находится на вашем участке.
Таким образом вы несете ответственность за все деревья, которые растут у вас на участке, — говорит юрист.
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