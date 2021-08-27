Дамба в селе Бондаренково позволит минимизировать для Керчи негативные последствия паводков

Премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк с рабочим визитом посетил Керчь. В ходе поездки он осмотрел возведенную дамбу в селе Бондаренково.

Для недопущения последующих подтоплений возведена дамба, которая позволит исключить большой приток дождевой воды в реку Булганак и минимизировать негативные последствия, защитить жизнь и имущество людей. Ожидаем, что в Керчи и Ленинском районе таких серьезных подтоплений больше не будет, – заявил Гоцанюк.

По его словам, работа по возведению инженерного сооружения велась интенсивно, в круглосуточном режиме. Длина дамбы составляет около 45 метров, ширина по основанию 8 метров, на гребне – 4 метра. Для предотвращения разрушения дамбы используется железобетонная труба перелива.

В регионе продолжаются работы по расчистке русла реки Булганак, начаты подготовительные работы по очистке реки Мелек-Чесме от камыша и ила. На следующей неделе будут доставлены насосы для основательного очищения реки.

Кроме того, проводится работа на территории двух заводов. Это судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы, где построена накопительная камера и очищена ливневая канализация, а также предприятие «Параллель», где проведены подобные работы. Таким образом, вся вода, которая поступит в водохранилища будет беспрепятственно перенаправляться в открытое море, – подчеркнул председатель правительства Крыма.