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иллюстрация: открытые источники

Данные Центробанка: долги россиян по ипотечным кредитам бьют рекорды

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:48 28.08.2020

Портфель ипотечных кредитов российских банков на 1 августа впервые в истории превысил цифру в 8 трлн рублей, следует из данных Центробанка.

Совокупный долг по ипотечным кредитам по итогам июля вырос до 8,13 трлн рублей (или на 2,1%). Большая часть суммы приходится на кредиты, взятые в рублях. Для сравнения, на начало августа прошлого года задолженность по ипотеке была равна 7 трлн рублей. По данным ЦБ, россияне взяли почти 146 тысяч кредитов, а средневзвешенная ставка составила 7,28%. Объем взятых кредитов по итогам прошлого месяца оказался в четыре раза больше, чем в июне. Таким образом, это стало самым максимальным показателем с декабря 2018 года, — сообщает «Российская газета».

 

Данные Центробанка: долги россиян по ипотечным кредитам бьют рекорды

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