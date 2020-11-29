«Дарим любовь маме»: артековцы поздравили всех мам России с праздником

Международный праздник в честь всех матерей отмечается практически во всех странах мира. В России День матери появился сравнительно недавно, с 1998 года, и за 22 года стал одним из самых нежных российских праздников. Артековцы 15-й смены «От идеи к достижению» присоединились к онлайн флешмобу «Дарим любовь маме» и записали свое поздравление всем мамам страны. Инициатором проекта стал партнер «Артека» — Фонд социально-культурных инициатив.

В каждой семье мамин день отмечают по-своему, но неизменным для всех остаются слова благодарности. И сколько бы теплых и добрых слов мы не говорили нашим мамам, все равно этого будет мало. Об этом напомнили артековцы в своем видеопоздравлении.