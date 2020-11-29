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«Дарим любовь маме»: артековцы поздравили всех мам России с праздником
Фото: пресс-служба МДЦ "Артек"

«Дарим любовь маме»: артековцы поздравили всех мам России с праздником

Опубликовал: CrimeaPRESS в Артек 21:17 29.11.2020

Международный праздник в честь всех матерей отмечается практически во всех странах мира. В России День матери появился сравнительно недавно, с 1998 года, и за 22 года стал одним из самых нежных российских праздников. Артековцы 15-й смены «От идеи к достижению» присоединились к онлайн флешмобу «Дарим любовь маме» и записали свое поздравление всем мамам страны. Инициатором проекта стал партнер «Артека»  — Фонд социально-культурных инициатив.

В каждой семье мамин день отмечают по-своему, но неизменным для всех остаются слова благодарности. И сколько бы теплых и добрых слов мы не говорили нашим мамам, все равно этого будет мало. Об этом напомнили артековцы в своем видеопоздравлении.

 

«Дарим любовь маме»: артековцы поздравили всех мам России с праздником

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