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Даже, если блокировка была… теперь её точно нет. Интересное продолжение истории с «Xiaomi» в Крыму
Фото: Free-Photos, pixabay.com

Даже, если блокировка была… теперь её точно нет. Интересное продолжение истории с «Xiaomi» в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:03 14.09.2021

Шумная, но так и не подтвержденная история с блокировкой гаджетов китайской компании «Xiaomi» в Крыму получила интересное продолжение.

«Xiaomi» сняла блокировку со всех устройств, работа которых была приостановлена в некоторых странах и регионах. Представитель компании рассказал китайскому изданию Global Times, что блокировки не были направлены против конкретных стран, а осуществлялись на рынках, где «Xiaomi» официально не присутствует, чтобы пресечь контрабанду. Блокировка смартфонов была временной – на период расследования возможной контрабанды продукции.

Расследование дало заметные результаты в обеспечении защиты интересов пользователей и их информационной безопасности. В настоящее время заблокированные устройства разблокированы, – пояснил представитель «Xiaomi».

Единичные случаи блокировок были отмечены на Кубе, в КНДР, Иране, Сирии, Судане, а также частично в России, в частности, на территории Крыма.

Решение заблокировать телефоны не направлено против каких-то отдельных рынков. Политика компании в сфере межрегионального обслуживания направлена на то, чтобы предотвратить контрабанду на черном рынке и защитить безопасность личных данных пользователей, — отметили в «Xiaomi».

Интересно, что в Роспотребнадзоре подчеркнули, что так и не получили ни одной жалобы о блокировке смартфонов «Xiaomi» в Крыму.

Даже, если блокировка была… теперь её точно нет. Интересное продолжение истории с «Xiaomi» в Крыму

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