Даже, если блокировка была… теперь её точно нет. Интересное продолжение истории с «Xiaomi» в Крыму

Шумная, но так и не подтвержденная история с блокировкой гаджетов китайской компании «Xiaomi» в Крыму получила интересное продолжение.
«Xiaomi» сняла блокировку со всех устройств, работа которых была приостановлена в некоторых странах и регионах. Представитель компании рассказал китайскому изданию
Расследование дало заметные результаты в обеспечении защиты интересов пользователей и их информационной безопасности. В настоящее время заблокированные устройства разблокированы, – пояснил представитель «Xiaomi».
Единичные случаи блокировок были отмечены на Кубе, в КНДР, Иране, Сирии, Судане, а также частично в России, в частности, на территории Крыма.
Решение заблокировать телефоны не направлено против каких-то отдельных рынков. Политика компании в сфере межрегионального обслуживания направлена на то, чтобы предотвратить контрабанду на черном рынке и защитить безопасность личных данных пользователей, — отметили в «Xiaomi».
Интересно, что в Роспотребнадзоре подчеркнули, что так и не получили ни одной жалобы о блокировке смартфонов «Xiaomi» в Крыму.
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