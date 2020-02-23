Даже в дальних походах моряки-черноморцы получили подарки от родных в честь Дня защитника Отечества

Моряки Черноморского флота, которые находятся в походах в дальней морской зоне, получили сюрпризы-поздравления от родных в честь Дня защитника Отечества. Об этом сообщил ТАСС заместитель командующего Черноморским флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин.

Для тех, кто в праздник выполняет задачи вдали от дома, праздник продумывается еще до выхода корабля. Предусмотрены сюрпризы: мы каждый год стараемся сделать, чтобы праздник был не похож на прошлогодний, и в этом году записали поздравления от родных и близких. Те, кого поздравляют, не знают об этом, и когда звучит поздравление, весь экипаж вслушивается и пытается отгадать, чьи же голоса, — рассказал заместитель командующего.

По данным флота, сейчас в дальней морской зоне находятся более 300 моряков-черноморцев.

Он уточнил, что на каждом корабле в том или ином виде 23 февраля организованы праздничные мероприятия. Морякам вручили заранее переданные семьями посылки, прошли награждения отличившихся, подготовлены концерты, в обед включены праздничные блюда.

Такие праздники не только создают праздничное настроение, но и сплачивают флотские экипажи, — отметил Курочкин.

Командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов в своем поздравлении с праздником отметил, что моряки-черноморцы «успехами в боевой подготовке достойно продолжают славные традиции российских защитников Отечества».