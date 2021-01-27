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Дегустационные залы винодельческих предприятий Крыма летом 2020 года посетили полмиллиона человек
фото: JillWellington (pixabay.com)

Дегустационные залы винодельческих предприятий Крыма летом 2020 года посетили полмиллиона человек

Опубликовал: КрымPRESS в Вина Крыма 20:32 27.01.2021

Такую статистику озвучил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на конференции «Винный туризм в России: синергия развития винной и туристической индустрии», организованной Торгово-промышленной палатой РФ и продюсерским центром «Новое Русское Вино». Основание: оценка организаторов экскурсий и туристических компаний, которые занимались реализацией эногастрономических продуктов дегустационные залы винодельческих предприятий в курортный сезон 2020 года.

Эногастрономический туризм — это одно из самых перспективных туристических направлений, как эффективный способ продвижения Крыма и увеличения турпотока в регион. Причем не только летом, но и на протяжении всего года, — цитирует пресс-служба Министерства курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Отправной точкой к развитию гастротуров и эногастрономического туризма и как результат — росту турпотока в Республику Крым, говорят специалисты, стал разработанный в 2018 году по заказу министерства кольцевой эногастрономический туристский маршрут «Винная дорога Крыма». Маршрут объединил винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты — это 15 винодельческих хозяйств, 13 ресторанов и кафе, а также фермерские хозяйства: сыроварни, пасеки, устрично — мидийные фермы и проч.

Кроме того, ряд крымских винных предприятий объединены античной историей местного виноделия и стали также частью эногастрономического маршрута проекта «Винные дороги Боспорского царства».

Дегустационные залы винодельческих предприятий Крыма летом 2020 года посетили полмиллиона человек

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