Дегустационные залы винодельческих предприятий Крыма летом 2020 года посетили полмиллиона человек

Такую статистику озвучил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко на конференции «Винный туризм в России: синергия развития винной и туристической индустрии», организованной Торгово-промышленной палатой РФ и продюсерским центром «Новое Русское Вино». Основание: оценка организаторов экскурсий и туристических компаний, которые занимались реализацией эногастрономических продуктов дегустационные залы винодельческих предприятий в курортный сезон 2020 года.

Эногастрономический туризм — это одно из самых перспективных туристических направлений, как эффективный способ продвижения Крыма и увеличения турпотока в регион. Причем не только летом, но и на протяжении всего года, — цитирует пресс-служба Министерства курортов и туризма РК Вадима Волченко.

Отправной точкой к развитию гастротуров и эногастрономического туризма и как результат — росту турпотока в Республику Крым, говорят специалисты, стал разработанный в 2018 году по заказу министерства кольцевой эногастрономический туристский маршрут «Винная дорога Крыма». Маршрут объединил винные хозяйства полуострова, гостиницы и фермерские хозяйства в туристические маршруты — это 15 винодельческих хозяйств, 13 ресторанов и кафе, а также фермерские хозяйства: сыроварни, пасеки, устрично — мидийные фермы и проч.

Кроме того, ряд крымских винных предприятий объединены античной историей местного виноделия и стали также частью эногастрономического маршрута проекта «Винные дороги Боспорского царства».