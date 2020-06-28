Когда в «соседях» — насекомые: действенные способы по борьбе с муравьями

Черные, а чаще рыжие муравьи, как правило, появляются в жилых помещениях, когда температура «за бортом» повышается. То есть: начало «оккупации» этими насекомыми квартир и домов (как, впрочем, и территорий дачных и садовых участков) зачастую приходится на весну и лето. Однако суть в том, что в дальнейшем со сменой сезонов эта «малышня» уже никуда не денется — скорее всего доведётся делить с ними квартиру-дом круглогодично. Почему так пессимистично?
Дело в том, что избавиться от этих незваных гостей, если уж они «осели» своим многочисленным семейством на жилплощади человека, бывает чрезвычайно сложно. В частности и потому, что Интернет буквально кипит бессмысленными советами, которые вряд ли помогут вывести надоедливых насекомых.
Существуют ли в принципе действенные способы изжить столь неприятных «соседей»? Однозначно — да! Но стоит иметь в виду, что воевать с ними придётся не на шутку, следуя определённым правилам. Целенаправленно, дисциплинировано и… скорее всего… долго, если речь идёт о самостоятельном «выходе на тропу войны». Именно поэтому большинство экспертов рекомендуют дезинсекцию муравьёв, в случае их появления в доме, доверить специалистам. Как показывает практика, только в таком варианте процедура «изгнания оккупантов» даёт по-настоящему хорошие результаты.
Что же касается общих моментов, связанных с появлением в квартире этих насекомых, то озвучим основные:
Почему появляются муравьи
Муравьи-фуражиры не приходят просто так. Их миссия – поиск еды. Поэтому если насекомые появились на кухне, ответственность, по большей части, лежит на самом человеке. К главным причинам появления муравьев в квартире можно отнести:
- На столе остается еда. По уровню обоняния муравьев можно приравнять к собакам. Если где—то рядом муравьиное гнездо, а члены семьи регулярно оставляют пищу, можно смело ждать появления насекомых;
- Запах из мусорного ведра словно приглашение для фуражиров. Особенно если оно не закрывается крышкой;
- Посуда остается в мойке на ночь;
- Насекомые могут перебраться к вам от соседей, если они начнут с ними борьбу;
- Особенно сильно эти незваные гости любят сладкое, поэтому от вазочки с печеньем или конфетами необходимо избавиться.
Основное место обитания муравьев в квартире – кухня, но, если позволить им обосноваться, насекомые могут перебраться и в другие комнаты, в шкафы с бельем, в пастель. Если появились муравьи в доме, они могут принести на своих маленьких лапках различные инфекционные заболевания.
Как избавиться от рыжих муравьев
Ещё раз повторим: самый действенный способ избавления от муравьев – это вызвать специалистов, однако если по каким—то причинам такой вариант вам не подходит, можно самостоятельно обработать квартиру, чтобы хоть как-то, но уравновесить ситуацию.
И! Если вы заметили появление даже нескольких муравьев в вашей квартире, следует немедленно приступить к борьбе с ними. Размножается эта братия очень быстро, захватывая всё большие территории с потрясающей скоростью.
В идеале, избавляться от насекомых нужно всем домом. Для начала уберите сладости и крошки со стола, наведите порядок в шкафчике с крупами и только затем приступайте к обработке квартиры. В этом вам помогут следующие средства:
- Аэрозоли. К счастью, современный рынок предлагает большое изобилие различных марок. Это не самое эффективное средство, но одно из самых доступных. Прибегать к помощи аэрозолей следует, если вы только заметили появление фуражиров;
- Различные инсектицидные гели подойдут куда лучше. Дело в том, что муравьи живут гнездами, но не могут существовать без матки. Фуражиры приводят других муравьев к приманке: одна ее часть съедается, другая цепляется на лапки, некоторые кусочки доставляются непосредственно в гнездо. Поэтому рано или поздно средство против муравьев достигнет королевы и с нежеланными гостями будет в вашей квартире будет покончено. По мнению экспертов, одним из самых сильнодействующих веществ является фипронил, однако его довольно сложно найти;
- Дусты в виде порошков и мелков. Они довольно дешевые, но наносить средства нужно по всей траектории движения муравьев;
- Аквафумигатор. Проникает в труднодоступные места – щели, вентиляционные решетки и т.д.
Помните! Большинство средств токсичны для домашних животных и самих людей (и это, к слову, ещё один повод доверить дело профессионалам, которые знают все тонкости процесса и действуют в соответствии с определёнными правилами, гарантирующими безопасность). Через 2-4 недели после обработки, обязательно проведите влажную уборку в местах, где наносился препарат. Лучше покупать горькое средство. Муравьев он не отпугнет, а вот дети и животные точно не будут его есть.
Народные средства против рыжих тараканов
Народных способов о том, как вывести рыжих тараканов раз и на всегда, очень много. К самым популярным относятся:
1. Средство против блох. Если сложно найти в магазинах средство против муравьев, то против блох легко приобрести в любой ветеринарной аптеке. В состав данного средства входят схожие действующие вещества, поэтому зачастую можно воспользоваться этим препаратом;
2. На стакан воды добавить 5 мл борной кислоты и чайную ложку меда. Данная приманка, как и гели с инсектицидами, попадают в самый эпицентр. Таким образом погибает вся колония;
3. Лаванда, мята, хвоя – запахи, которые отпугивают домашних муравьев. Наличие этих растений в доме – это вспомогательное средство по борьбе с фуражирами;
4. 9% уксусом можно протереть поверхность на которых были замечены муравьи;
5. Аромамасла также помогают бороться с насекомыми. Достаточно добавить 2 мл мяты или лаванды (около 25 капель) в пульверизатор и опрыскать тропы.
Важно! Если вы не хотите пачкать мебель и пол различными смесями, приманку можно разлить в блюдца или крышечки и поставить рядом с местом появления муравьев. Учтите: народные средства менее эффективны, однако в целях профилактики или в качестве дополнительных средств по борьбе с рыжими муравьями подойдут отлично.
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