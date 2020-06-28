Когда в «соседях» — насекомые: действенные способы по борьбе с муравьями

Черные, а чаще рыжие муравьи, как правило, появляются в жилых помещениях, когда температура «за бортом» повышается. То есть: начало «оккупации» этими насекомыми квартир и домов (как, впрочем, и территорий дачных и садовых участков) зачастую приходится на весну и лето. Однако суть в том, что в дальнейшем со сменой сезонов эта «малышня» уже никуда не денется — скорее всего доведётся делить с ними квартиру-дом круглогодично. Почему так пессимистично?



Дело в том, что избавиться от этих незваных гостей, если уж они «осели» своим многочисленным семейством на жилплощади человека, бывает чрезвычайно сложно. В частности и потому, что Интернет буквально кипит бессмысленными советами, которые вряд ли помогут вывести надоедливых насекомых.

Существуют ли в принципе действенные способы изжить столь неприятных «соседей»? Однозначно — да! Но стоит иметь в виду, что воевать с ними придётся не на шутку, следуя определённым правилам. Целенаправленно, дисциплинировано и… скорее всего… долго, если речь идёт о самостоятельном «выходе на тропу войны». Именно поэтому большинство экспертов рекомендуют дезинсекцию муравьёв, в случае их появления в доме, доверить специалистам. Как показывает практика, только в таком варианте процедура «изгнания оккупантов» даёт по-настоящему хорошие результаты.

Что же касается общих моментов, связанных с появлением в квартире этих насекомых, то озвучим основные:

Почему появляются муравьи

Муравьи-фуражиры не приходят просто так. Их миссия – поиск еды. Поэтому если насекомые появились на кухне, ответственность, по большей части, лежит на самом человеке. К главным причинам появления муравьев в квартире можно отнести:

На столе остается еда . По уровню обоняния муравьев можно приравнять к собакам . Если где — то рядом муравьиное гнездо , а члены семьи регулярно оставляют пищу , можно смело ждать появления насекомых ;

. . — , , ; Запах из мусорного ведра словно приглашение для фуражиров . Особенно если оно не закрывается крышкой ;

. ; Посуда остается в мойке на ночь ;

; Насекомые могут перебраться к вам от соседей , если они начнут с ними борьбу ;

, ; Особенно сильно эти незваные гости любят сладкое , поэтому от вазочки с печеньем или конфетами необходимо избавиться .

Основное место обитания муравьев в квартире – кухня, но, если позволить им обосноваться, насекомые могут перебраться и в другие комнаты, в шкафы с бельем, в пастель. Если появились муравьи в доме, они могут принести на своих маленьких лапках различные инфекционные заболевания.

Как избавиться от рыжих муравьев

Ещё раз повторим: самый действенный способ избавления от муравьев – это вызвать специалистов, однако если по каким—то причинам такой вариант вам не подходит, можно самостоятельно обработать квартиру, чтобы хоть как-то, но уравновесить ситуацию.

И! Если вы заметили появление даже нескольких муравьев в вашей квартире, следует немедленно приступить к борьбе с ними. Размножается эта братия очень быстро, захватывая всё большие территории с потрясающей скоростью.

В идеале, избавляться от насекомых нужно всем домом. Для начала уберите сладости и крошки со стола, наведите порядок в шкафчике с крупами и только затем приступайте к обработке квартиры. В этом вам помогут следующие средства:

Аэрозоли . К счастью , современный рынок предлагает большое изобилие различных марок . Это не самое эффективное средство , но одно из самых доступных . Прибегать к помощи аэрозолей следует , если вы только заметили появление фуражиров ;

. , . , . , ; Различные инсектицидные гели подойдут куда лучше . Дело в том , что муравьи живут гнездами , но не могут существовать без матки . Фуражиры приводят других муравьев к приманке : одна ее часть съедается , другая цепляется на лапки , некоторые кусочки доставляются непосредственно в гнездо . Поэтому рано или поздно средство против муравьев достигнет королевы и с нежеланными гостями будет в вашей квартире будет покончено . По мнению экспертов , одним из самых сильнодействующих веществ является фипронил , однако его довольно сложно найти ;

. , , . : , , . . , , ; Дусты в виде порошков и мелков . Они довольно дешевые , но наносить средства нужно по всей траектории движения муравьев ;

. , ; Аквафумигатор . Проникает в труднодоступные места – щели , вентиляционные решетки и т . д .

Помните! Большинство средств токсичны для домашних животных и самих людей (и это, к слову, ещё один повод доверить дело профессионалам, которые знают все тонкости процесса и действуют в соответствии с определёнными правилами, гарантирующими безопасность). Через 2-4 недели после обработки, обязательно проведите влажную уборку в местах, где наносился препарат. Лучше покупать горькое средство. Муравьев он не отпугнет, а вот дети и животные точно не будут его есть.

Народные средства против рыжих тараканов

Народных способов о том, как вывести рыжих тараканов раз и на всегда, очень много. К самым популярным относятся:

1. Средство против блох. Если сложно найти в магазинах средство против муравьев, то против блох легко приобрести в любой ветеринарной аптеке. В состав данного средства входят схожие действующие вещества, поэтому зачастую можно воспользоваться этим препаратом;

2. На стакан воды добавить 5 мл борной кислоты и чайную ложку меда. Данная приманка, как и гели с инсектицидами, попадают в самый эпицентр. Таким образом погибает вся колония;

3. Лаванда, мята, хвоя – запахи, которые отпугивают домашних муравьев. Наличие этих растений в доме – это вспомогательное средство по борьбе с фуражирами;

4. 9% уксусом можно протереть поверхность на которых были замечены муравьи;

5. Аромамасла также помогают бороться с насекомыми. Достаточно добавить 2 мл мяты или лаванды (около 25 капель) в пульверизатор и опрыскать тропы.

Важно! Если вы не хотите пачкать мебель и пол различными смесями, приманку можно разлить в блюдца или крышечки и поставить рядом с местом появления муравьев. Учтите: народные средства менее эффективны, однако в целях профилактики или в качестве дополнительных средств по борьбе с рыжими муравьями подойдут отлично.