Декада «Крым. Культура» на Международной выставке-форуме «Россия»

Сегодня мы уже рассказывали о том, что на выставке «Россия» (ВДНХ) представили вышитую карту Крыма. Мероприятие прошло в рамках открывшейся в столице декады «Крым. Культура». Что же еще смогут увидеть до 12 апреля посетители крымского павильона Международной выставки-форума «Россия»?

Для посетителей ВДНХ мы подготовили очень насыщенную событиями афишу. Яркий музыкальный флешмоб «Крым вечно юный», викторины с призами, виртуальные экскурсии и, конечно же, увлекательные мастер-классы. Гостей крымчане порадуют и музыкальными, театрализованными, литературно-поэтическими программами, будет работать кинозал, — рассказала министр культуры РК Татьяна Манежина.

Каждый день на крымском стенде – интереснейшие выставки, интерактивы и акции.

Москвичи и гости столицы России, посетив до 12 апреля стенд Республики Крым, окунутся в волшебную атмосферу прекрасной Тавриды, погрузятся в многообразие ее достопримечательностей и неповторимой природы, почувствуют наше тепло и гостеприимство, – резюмировала Татьяна Манежина.

По ее информации, десятидневка «Крым. Культура» даст возможность узнать лучше историческое и культурное наследие, наиболее значимые достижения развития сферы культуры и искусств Крыма за последние 10 лет, ведь с момента воссоединения Крыма с Россией отрасль культуры в регионе фундаментально преобразовалась.

Событийная афиша включает музыкальные флешмобы «Крым вечно юный»; беспроигрышные викторины «Карта желаний», «Негромкий разговор вещей», «Музейные сокровища», «На перекрёстке эпох и времён», «Культурная география», «Музейные древности», «Забытые истории», киновикторина «Мотор!»; виртуальные экскурсии «Культура Крыма», «Музейные секреты», «Путешествие в культуру», «Достопримечательности Крыма», «Весна освобождения», «Места силы», «Воинская слава»; мастер-классы «Культура объединяет!», «Древо жизни», «Открытка Защитнику», «Культура народов Крыма», «Дворцы Южнобережья», «Пишу тебе, мой Герой», «Вышитая карта Крыма», «Народные традиции», «История игрушек», «Память поколений», «Я рисую Крым», «Занимательная геральдика», «Лучшие места Крыма», «Ткачество на ткацком станке», «Археологическая лаборатория», «Хороводница», «Крым – цветущий сад», «Письмо в прошлое», «Крым и Россия – мы вместе!»; встречи с известными артистами театра и кино, поэтами и писателями, деятелями искусств, мастерами декоративно-прикладного творчества; кинозал «КиноКрым»; творческие программы «Крым в моем сердце», «Крым литературный», «Стихи о Крыме», «Песни Крыма и о Крыме», «Крым поэтический» и многие другие мероприятия.

Фото и материалы: пресс-служба министерства культуры РК.