Декинг или садовый паркет – модное, эстетичное и практичное решение для вашей дачи

Зимняя пауза в обустройстве дачных участков, садовых домиков скоро закончится. Перед каждым владельцем дачи встанет извечный вопрос: что важнее, практичность или утилитарность «фазенды» с огородом и садом, дорожками или эстетичность, уют загородного дома с клумбами, лаунж-зонами и площадками для барбекю. Универсальное решение – декинг или садовый паркет. Эти модули подойдут для обустройства террас, дорожек, зонирования участков, напольных покрытий, ступеней ограждений, решения любых задач «дачного декора».

Где узнать о декинге больше?

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Все это и есть декинг. Он формирует стиль и комфорт загородного дома, удобство и практичность дачного участка. Обратите внимание на акции и распродажу по специальным ценам. Впрочем, цена – не единственный критерий поиска комплектующих садового паркета и ограждения. Можно воспользоваться фильтрами: бренд, цвет, материал и рисунок.

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В основе садового паркета – древесно-полимерный композит (ДПК). К его несомненным достоинствам относят прочность, влагоустойчивость, легкость, универсальность. ДПК доска объединяет в себе лучшие качества материалов из древесины и керамической плитки. А еще все необходимые комплектующие (сами доски, перила, столбы, балясины, колпаки, «юбки») – по своей сути – конструктор. Легко монтируемый и взаимодополняемый.

Разнообразие предложений (по стилю, материалам, цветовым решениям) уточняет блог портала compositdoska.ru. Здесь можно узнать ответы на распространенные вопросы: как выбрать террасную или фасадную доску, варианты креплений и ограждений, садового паркета и даже мостиков, правила замеров и расчетов. Домашним мастерам будет особенно интересна пошаговая инструкция по декинг монтажу. Нужна немедленная консультация? Звоните прямо сейчас – все контакты на сайте.

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