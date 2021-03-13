Декорирует, утепляет, защищает фасад дома. Это — сайдинг

Сайдинг – относительно новая технология отделки фасадов домов. В конце ХХ он привнес настоящую революцию в строительстве. Дешевый и надежный, эстетичный и функциональный сайдинг быстро стал лидером среди облицовочных материалов. И если поначалу скептики сетовали на «ненатуральные» материалы, то сейчас они посрамлены: в моде не только виниловый и акриловый сайдинг, но и деревянный, древесно-целлюлозный, металлический и фиброцементный.

Добавим к этому многофункциональность современного сайдинга, который не только декорирует фасад дома, но и утепляет, защищает жилье от атмосферных явлений, при этом, не требуя дополнительного ухода. Вот и раскрыт секрет популярности.

Отправляться за качественным облицовочным материалам по строительным магазинам и складам совсем не обязательно. Выбрать сайдинг из множества предложений можно по ссылке https://mvtrade.ru/katalog/sayding/. Компания «МВ Трейд» предлагает самые разнообразные отделочные материалы. В ее активе не только широкий ассортимент и честные цены, но и 18-летний опыт работы, широкая география доставки заказов, благодарные отзывы многочисленных клиентов. Несомненный плюс выбора на сайте МВ Трейд – экономия времени и денег. Выбираем сайдинг, не отходя от компьютера, любого гаджета, подключенного к Сети.

Как не запутаться в многообразии каталога? Указываем критерии отбора, используем фильтры поиска и сортируем по запросам. Удобное меню портала – в помощь. Сайдинг распределен по материалу, технологии, назначению. Дополнительные критерии: бренд, текстура, материал, цвет, параметры.

Не забываем об утеплителе и комплектующих: наличники, откосы, профили, углы и планки. Удобно? Как говорится, не вставая с дивана, мы выбираем все необходимые материалы и детали для облицовки фасада, в одном Интернет-магазине, по лучшей цене, еще и с доставкой.

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Поверьте, выбор в пользу сайдинга они одобрят. Потому что сайдинг:

долговечный (50 лет – это норма),

устойчивый к механическим, химическим повреждениям и атмосферным воздействиям,

не требует ремонта, ухода, дополнительной обработки, пропитки, окраски,

диэлектрик (никаких коротких замыканий и «пробоев» проводки),

хорошо «держит» температуру (диапазон от «минус» 50 до «плюс» 50), устойчив к погодным «качелям»,

экологичный,

эстетичный,

прочный,

он «дышит» (вентиляционные зазоры препятствуют образованию конденсата, плесени и грибка),

прост в монтаже и стоит недорого.

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