Делегация из 23 стран посетила «Артек»: «Все, что здесь есть – для детей, и это очень ценно»

Иностранные участники Всемирного фестиваля молодежи, который прошел в Сириусе, приехали в Республику Крым. В состав делегации вошли 36 человек из 23 стран, их программа рассчитана на 5 дней. 12 марта зарубежные гости посетили Международный детский центр «Артек». Участников ждала насыщенная программа: гости погрузились в историю и традиции «Артека», создали арт-объект «Дерево дружбы».

Первой площадкой для посещения стала школа «Артека». Для иностранных гостей провели экскурсию по школьным образовательным пространствам: показали кабинеты русского языка и литературы, выставку с рисунками артековцев, музей боевой славы, музей СВО, локацию Движения Первых, библиотеку и медиатеку.

На самом деле на территории «Артека» очень чувствуется детство. Уверен, здесь работают люди, которые хотят развивать детский потенциал, чтобы из детей получились ответственные и умные взрослые люди. Мы посетили школу, где увидели много современных классов, посвящённых разным писателем и поэтам. В «Артеке» потрясающая инфраструктура и атмосфера, – сказал Артем Рудковский, Люксембург.

Следующей локацией для иностранных гостей стало одно из знаковых мест Центра – Мемориал славы. Участники Реквиема памяти узнали, что памятник воинам Отдельной Приморской армии, погибшим при освобождении «Артека», был открыт в мае 1985 года в ознаменование 40-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Неотъемлемой частью Мемориала славы «Артека» стала «Аллея героев-артековцев» – застывшие в мраморе лица юных пионеров, героев нашей страны. Члены зарубежной делегации почтили память погибших и возложили цветы к обелиску.

Я много раз слышала об «Артеке», но никогда ранее не бывала здесь. Это невероятно масштабный детский центр. Крымская природа напоминает мне мою страну: с одной стороны – море, а с другой – горы. В «Артеке» развито очень много интересных направлений, здесь и современные классы в школе, и спортивные развлечения, и патриотические мероприятия. Все, что здесь есть – для детей, и это очень ценно, – отметила Арина Чагава из Абхазии.

Среди гостей детского центра – американец, документальный режиссер Regis Trembley, он не скрывал своих эмоций:

Артековская школа просто потрясающая! Я впечатлен таким большим количеством интересных локаций, выставок и детских рисунков. Мы посетили аллею героев-артековцев, возложили цветы. История этих детей впечатляет.

Молодые люди целый день посвятили знакомству с «Артеком». Посетили спортивно-туристический кластер МДЦ «Артек» — скалодром, веревочный парк и Дворец спорта. В детском лагере «Морской» прогулялись по самой старинной в Крыму оливковой роще, магнолиевой аллее, побывали у памятника юного посла мира – американской школьнице Саманте Смит. Восхитились масштабами концертно-эстрадного комплекса «Артек-Арена», познакомились с центром дополнительного образования. Во Дворце «Суук-Су» рассмотрели исторические экспонаты и музей «Космос», открытый по инициативе первого космонавта Земли Юрия Гагарина.

На память о своем пребывании в детском центре представители разных стран все вместе создали интернациональный арт-объект. «Дерево дружбы» будет напоминать о том, что «Артек» – гостеприимная Страна Детства для детей и взрослых разных континентов.

Я уже слышал об «Артеке», мой друг из России рассказывал мне про него. Но когда я приехал сюда, я был поражен красотой и масштабом детского центра. Я думаю, что самое важное, что я сегодня узнал, что сюда приезжают дети со всего мира. Мы создали дерево дружбы и теперь они смогут найти флаги своей страны там и чувствовать себя дома, – поделился Луан Марэуло из Бразилии.

Во время ознакомительной поездке по Крыму иностранные гости посетили Крымский федеральный университет, «Тавриду», знаменитые дворцы Южного берега Крыма, побывали в подвалах винодельческого объединения «Массандра», увидели Свято-Успенский мужской пещерный монастырь Бахчисарая, прогулялись по Малому Иерусалиму в Евпатории и встретились с руководителями некоммерческих молодежных организаций.

Через все мероприятия прошла тема десятилетия Крымской весны. Представили разных стран увидели, как живется крымской молодежи в РФ, какие изменения произошли за 10 лет, когда Крым вернулся в Россию. Особенной и для всех стала поездка в «Артек», где участники ВФМ, провели целый день.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».