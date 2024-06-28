Делегация Республики Крым участвует в XI Форуме регионов Беларуси и России

В Белоруссии проходит XI Форум регионов Беларуси и России. Участие в нем принимает делегация Республики Крым во главе с Председателем Государственного Совета Владимиром Константиновым. На форуме планируется рассмотреть вопросы, касающиеся взаимоотношений государств в разных сферах.

Кроме того, в рамках форума подписаны соглашения об установлении дружественных отношений между Симферополем и Витебском, а также между Феодосией и Новополоцком. По словам Владимира Константинова, это «укрепит наши отношения, добавит новые смыслы».

Форум регионов для нас — традиционное событие. Мы всегда рады встретиться с представителями других субъектов нашей страны и нашими союзниками из дружественных стран. За десять лет Крым накопил колоссальный опыт. Мы готовы делиться им, а также перенимать лучшие практики у наших коллег, — сказал глава республиканского парламента.

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