Дело бывшего крымского вице-премьера Виталия Нахлупина передано в суд

Дело бывшего вице-премьера РК Виталия Нахлупина рассмотрит Лефортовский суд Москвы. Об этом сообщает «Интерфакс», со ссылкой на пресс-службу Верховного суда России.

По информации пресс-службы, Генпрокуратура России обратилась в Верховный суд с просьбой изменить территориальную подсудность Нахлупина и его сообщника Валентина Дукорского.

Следственный комитет России передал Генпрокуратуре дело о взятке в особо крупном размере, возбужденное в отношении Нахлупина и Дукорского, 11 декабря прошлого года.

Вице-премьер Крыма Виталий Нахлупин 17 октября 2018 года был задержан в Москве по подозрению в совершении преступления по статье 290 УК РФ (получение взятки). По данным следствия, Нахлупин через Дукорского и другого сообщника – Ярослава Сливку – в 2017-2018 годах организовал получение взятки. Взамен на нее фигуранты обеспечивали победы «нужных» компаний в 28 тендерах в рамках реализации мероприятий ФЦП. Общая сумма взятки составила более 16 млн. рублей.