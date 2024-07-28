День Крещения Руси — поздравление Главы Крыма Сергея Аксёнова

Поздравление Главы Республики Крым Сергея Аксёнова с Днем Крещения Руси.
Великое событие. Начало тысячелетнего пути. Выбор святого князя Владимира, который сформировал духовный облик русской цивилизации, на века определил миссию России в мире. Крещение Руси.
Из крещенской купели вышел единый народ, разделенный до этого на разные племена, зачастую враждовавшие друг с другом. Это единство наши предки пронесли сквозь века, с Божией помощью преодолев все испытания и разделения.
Как показывает история, отказ от выбора, сделанного равноапостольным князем, каждый раз оборачивался катастрофой. Так происходит сегодня на Украине, захваченной новыми иудами. И многим кажется, что братские народы разделены навсегда. Что преодолеть стену ненависти невозможно.
Но Богу и народу, просвещенному светом веры, все возможно. История Крещения Руси – наглядное тому подтверждение.
Символично, что именно Крым стал «точкой сборки» Русского мира. По словам святителя Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского и Таврического, «здесь купель нашего крещения; здесь начало нашей священной истории и народных преданий».
Мы никогда не откажемся от памяти предков, от нашего великого наследия. Наше дело правое, Победа будет за нами!
С праздником, друзья! С Днем Крещения Руси! – говорится в поздравлении Главы Крыма.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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