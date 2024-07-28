Как показывает история, отказ от выбора, сделанного равноапостольным князем, каждый раз оборачивался катастрофой. Так происходит сегодня на Украине, захваченной новыми иудами. И многим кажется, что братские народы разделены навсегда. Что преодолеть стену ненависти невозможно.

Но Богу и народу, просвещенному светом веры, все возможно. История Крещения Руси – наглядное тому подтверждение.

Символично, что именно Крым стал «точкой сборки» Русского мира. По словам святителя Иннокентия (Борисова), архиепископа Херсонского и Таврического, «здесь купель нашего крещения; здесь начало нашей священной истории и народных преданий».

Мы никогда не откажемся от памяти предков, от нашего великого наследия. Наше дело правое, Победа будет за нами!

С праздником, друзья! С Днем Крещения Руси! – говорится в поздравлении Главы Крыма.