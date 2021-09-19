День осеннего равноденствия: гадайте — грань между прошлым и будущим стирается

В 2021 году День осеннего равноденствия приходится на 22 сентября. По словам людей знающих, это особое время, когда возможно хоть чуть-чуть, но приоткрыть завесу будущего. Как? Спросив у Высших сил, что да как. Смеётесь? Но это действительно так: издавна принято было считать, что в период больших астрологических событий — а День осеннего равноденствия, конечно же, к таковым относится — можно получить информацию » о грядущем». Более того — максимально достоверную, ведь именно в такие сутки грань между тем, что было и что будет, становится прозрачной, практически. Так почему бы и не заглянуть за завесу тайны и времени? Обращаться с вопросами к гадалкам или же самостоятельно пытаться рассмотреть в кофейной гуще завтрашний день — решать, конечно, вам.

Кстати, в век Интернета Всемирная паутина и здесь в помощь: поговаривают, что гадания онлайн не менее точны, нежели «процедуры» такого рода, совершаемые оффлайн. Верить? Не верить? Проверить! К примеру, заглянув на сайт гаданий MistyMag: здесь есть и расклады на ситуацию, и оракулы, и гадание «на ромашке», на зеркале, на игральных картах, на картах ТАРО и т.д.

Какой вопрос — такой ответ

Что советуют специалисты тем, кто хочет услышать ответ на свой вопрос? Говорят, главное в гаданиях:

подготовиться к процессу — запрашивать информацию, отбросив все лишние мысли, сосредоточившись на конкретике;

правильно формулировать вопрос. Увы, но Тонкий мир не очень-то понимает (или не считает нужным разбираться в хитросплетениях человеческих мыслей), когда к нему обращаются, «закручивая» фразы;

вопросы должны быть краткими. Другими словами, не стоит, обращаясь к Оракулу, рассказывать ему историю своей жизни, прежде чем спросить о главном;

один вопрос — за один раз. Хотите точности — не мешайте в кучу всё сразу.

Много будешь знать…

Есть ли темы, на которые гадать не стоит? Одна: табу наложено на вопросы о дате смерти. Даже, если те же карты покажут, когда этот самый конец придёт, то ни один уважающий себя предсказатель об этом не скажет. Почему? Считается, что такие знания могут сильно повлиять на человека и он начнёт «перекраивать» свою судьбу без должного на то то «разрешения свыше».

Важно: не пытайтесь узнать всё и сразу на годы вперёд. Такая информация точно будет недостоверной. По той простой причине, что… как ни крути… а ежесекундно мы меняем свою судьбу своими же поступками. Да, конечно, есть некие константы, но путь между ними — тернистый и извилистый — зачастую зависит от того, как мы реагируем на те или иные события.

И ещё: считается, что спрашивать не о себе — можно, если осторожно. Однако, многие предсказатели уверены: если вопрос конкретно не касается того, кто его задаёт — информация может «прийти» недостоверная. Дескать, свободу личности никто не отменял — не стоит лезть в чужую жизнь.