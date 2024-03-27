 День памяти Юрия Гагарина в МДЦ «Артек»

Спасибо герою за Подвиг, Мечту, Гордость и Улыбку на все времена.

27 марта – день памяти Юрия Гагарина. Первый космонавт Земли трагический погиб именно в этот день в 1968 году. Акцию памяти героя, покорившего космос, провели артековцы детского лагеря «Хрустальный», которые носит имя Гагарина.

Юрий Гагарин несколько раз был в «Артеке». Он приезжал в Страну Детства, общался с ребятами, стал инициатором открытия Космической выставки. В детском лагере «Хрустальный» установлен памятник Юрию Алексеевичу, возле которого юные «гагаринцы» провели линейку.

Ребята подготовили творческий номер, посвященный герою, а также рассказали сверстникам историю жизни летчика-космонавта. Много лет в «Артеке» существует традиция – на памятник Гагарина дети повязывают артековский галстук. Это символ памяти о первом космонавте Земли, большом друге «Артека».

Дети уверены, что миллионы людей будут помнить всегда этого улыбчивого парня с искромётной любовью к жизни. Участники акции говорили спасибо герою за Подвиг, Мечту, Гордость и Улыбку на все времена.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».