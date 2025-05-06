День Победы в Севастополе: программа праздничных мероприятий

В честь праздника кинотеатр «Победа» устроит бесплатный показ фильмов, посвященных Великой Победе. Зрителям покажут как классику советского кинематографа, так и уже полюбившиеся современные российские картины.

В рамках акции «Нас песня к Победе вела!» творческие коллективы и артисты учреждений культуры Севастополя подготовили насыщенную программу, с которой они выступят на открытых площадках города.

Вечером 9 мая во Дворце культуры рыбаков состоится большой концерт, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 81-й годовщине освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков. Вход на концерт по пригласительным билетам, их можно получить в кассе ДКР.

Одной из крупнейших площадок станет «Новый Херсонес». С 9 по 11 мая здесь пройдут богослужения, концерты, кинопоказы, патриотические акции, полевая кухня, гастрономический фестиваль, будут работать интерактивные площадки для гостей всех возрастов. Мероприятия будут организованы на главной сцене, на центральной аллее и в молодёжном центре «Точка опоры».

Парада Победы в Севастополе в этом году по соображениям безопасности не будет. Это решение согласовано с Министерством обороны, сегодня губернатор Михаил Развожаев озвучил его на аппаратном совещании.

Напомним, акция «Бессмертный полк» в этом году, как и в прошлом, пройдет в онлайн-формате. Все, кто хочет, могут присоединиться к всероссийскому «Бессмертному полку», к традиционному севастопольскому «Бессмертному полку» на ТВ или выбрать альтернативные варианты участия, узнать больше можно по ссылке.



источник: пресс-служба Правительства Севастополя