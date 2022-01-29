День всех влюблённых — ещё один яркий праздник зимы. Топ актуальных подарков

День всех влюблённых или праздник Святого Валентина, который в мире отмечают 14 февраля, пожалуй, самый обсуждаемый праздник зимы. С той точки зрения, что одни его категорически не приемлют, называя исключительно коммерческой затеей, а другие — те, конечно же, кому дано счастье любить — считают эту дату ещё одним поводом напомнить о чувствах своей второй половине. Кто прав? Скажем так: пусть вам повезёт и этот праздник войдёт в вашу жизнь раз и навсегда. Ну а тем, чья жизнь уже раскрашена красками любви, дадим подсказку — озвучим топ-5 актуальных подарков, которые будут точно уместными в День всех влюблённых в этом году.

Кстати: стоит ли придумывать нечто невероятное на 14 февраля? Специалисты дают главный совет — возьмите за основу в поисках подарка не свои желания, а мечты и чаяния своих вторых половин. Тогда точно не прогадайте. Существует ли беспроигрышный вариант презента? Нет. Но что точно будет уместным, так это поздравление с Днём Святого Валентина, выраженное в словах. И не стесняйтесь уж: если хотите сказать в этот день больше, то и говорите. По статистике, именно 14 февраля шанс получить «от ворот поворот» снижается в разы.

Что же касается топа презентов в День всех влюблённых, то он таков — и, к слову, он практически идентичен во всех странах мира:

шоколад и цветы. Впрочем, и то, и другое, скорее, это дополнение к основным подаркам. Однако, нет мыслей, что дарить: букет и конфеты — приятная мелочь, которая однозначно будет принята благосклонно как барышнями, так и мужчинами. Но! Сделайте одолжение и забудьте миф о том, что одна роза — это стильно и красиво. Это не так. Лучше уж обойдитесь коробкой хорошего (!) шоколада.

Впрочем, и то, и другое, скорее, это дополнение к основным подаркам. Однако, нет мыслей, что дарить: букет и конфеты — приятная мелочь, которая однозначно будет принята благосклонно как барышнями, так и мужчинами. Но! Сделайте одолжение и забудьте миф о том, что одна роза — это стильно и красиво. Это не так. Лучше уж обойдитесь коробкой хорошего (!) шоколада. парфюм. Отличный подарок, причём выбирать такой презент можно двумя «путями»: приобрести духи, аромат которых однозначно нравится вам, или же, напротив, ориентироваться на предпочтения одариваемого. Предупреждение одно: нет денег на «плюс-минус» достойный парфюм — не ваш вариант подарка. И точно не стоит дарить подделки.

Отличный подарок, причём выбирать такой презент можно двумя «путями»: приобрести духи, аромат которых однозначно нравится вам, или же, напротив, ориентироваться на предпочтения одариваемого. Предупреждение одно: нет денег на «плюс-минус» достойный парфюм — не ваш вариант подарка. И точно не стоит дарить подделки. украшения. Тут, вероятно, можно обойтись без особых комментариев. Совет? Без дешёвок не столько в смысле цены, сколько в плане качества и стиля.

Тут, вероятно, можно обойтись без особых комментариев. Совет? Без дешёвок не столько в смысле цены, сколько в плане качества и стиля. бельё. Фильмы здесь вспоминаются… Так вот: бельё дарить можно, но только в том случае, если отношения на то «не намекают», а уже «имеют место быть». Правда, бельё точно не стоит дарить людям, у которых есть претензии к собственному телу, даже если у вас их нет и вы всячески уверяете в этом вторую половину. Не поймёт точно как минимум, а как максимум ещё и обидится, что «не понимают».

Фильмы здесь вспоминаются… Так вот: бельё дарить можно, но только в том случае, если отношения на то «не намекают», а уже «имеют место быть». Правда, бельё точно не стоит дарить людям, у которых есть претензии к собственному телу, даже если у вас их нет и вы всячески уверяете в этом вторую половину. Не поймёт точно как минимум, а как максимум ещё и обидится, что «не понимают». гаджеты. Только тогда, когда знаете, чего любимый человек жаждет — не стоит пополнять склад ненужных вещей.

Какие презенты точно будут не уместными? Кухонная утварь, животные, спортивные товары, предметы быта, одежда — однозначно в перечне. Но! Подарки и из этих категорий пойдут на пользу, если вторая половина закажет их целенаправленно, даже если иносказательно. Мечтает девушка о собачке и осознаёт, что последует за таким подарком? Дарите!

Ну и наконец — тренд последних лет: «вещизм» хорошо, но эмоции лучше. Порадуйте вторую половину поступком и яркими впечатлениями. Правда, зачастую действия больше радуют, чем очередная вещичка…

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