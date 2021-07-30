Денег стало больше: в бюджет Ялты внесены изменения

Как пояснила начальник Финансового департамента администрации города Ялта Лариса Снитко, изменения коснутся основных параметров бюджета.

Так, на 2021 год доходы дополнительно увеличены на 737,8 млн рублей, в том числе налоговые и неналоговые на 306 млн рублей, безвозмездные поступления — на 6 млн рублей, целевые трансферты – на 425,7 млн. рублей, — сообщили в Отделе информационной политики Администрации города Ялта.

Дополнительные ресурсы направлены на все социально-важные сферы жизни и реализацию муниципальных программ: 5 млн 044 тыс 080 рублей из резервного фонда администрации города Ялта за счет поступивших добровольных пожертвований будут выделены на социальные выплаты. На развитие культуры направляется 40 млн 712 тыс 124 рублей, в том числе средства направят на дооснащение Алупкинского городского дома культуры, а именно — на создание киноконцертного зала на 435 мест, установку светодиодного экрана, акустической системы, светового оборудования.

На расходы жилищно-коммунального хозяйства направляется 104 млн 340 тыс 243 рублей. Сюда включены средства на приобретение модульных туалетов, разработку ПСД капитального ремонта стен и лестниц, обследование конструкций относящихся к объектам дорожного хозяйства, реконструкция котельных и реформирование жилищно-коммунального хозяйства.

Муниципальные программы «Развитие образования» и «Физическая культура и спорт» получат по 70 млн 473 тыс 546 и 53 млн 524 тыс 362 рублей соответственно.

фото: Отдел информационной политики Администрации города Ялта