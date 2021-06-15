Депортация украинцев из России откладывается. Причина — нужны рабочие руки

Напомним, 15 июня в России должен был истечь срок пребывания нелегальных мигрантов. До этой даты тысячи иностранцев, которые так и не позаботились о своём правомерном нахождении на территории РФ, должны были покинуть страну. Такое решение было принято ещё 16 апреля. И вот сегодня стало известно: Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил период нахождения в России иностранцев. До 30 сентября. А дальше, говорят специалисты, должно будет произойти то, что было предписано весной — нелегалов «попросят» из страны. Юридически выражаясь — депортируют. С запретом на въезд в Россию на три и больше лет.

Отметим такой факт: в России большая часть сообщества трудовых мигрантов — это украинцы. Всего, по некоторым данным, около 152 тысяч граждан Украины живут на день сегодняшний в РФ нелегально. Хотя на деле их… разумеется… больше.

Что говорят по поводу инициативы властей о переносе сроков депортации специалисты? Такой шаг, считают, во многом продиктован тем, что российские крупные города остро нуждаются в рабочей силе. При этом прогнозов относительно того, начнётся ли массовая депортация в октябре, не дают. Однако настоятельно рекомендуют мигрантам заявить о себе. Как? К примеру, патент на работу для граждан Украины от выдворения из России точно защитит на год. Это самый простой способ легализоваться на территории Российской Федерации. Разрешение на работу можно продлевать столько раз, сколько это будет необходимо.

Да, патент — «удовольствие» не из дешёвых. Так, к примеру, в Москве (а в столице трудовых мигрантов больше всего) ежемесячно нужно платить 5341 рубль. Но такая легализация даёт право на трудоустройство практически во всех сферах деятельности. С заключением трудовых договоров, что априори означает более высокий уровень зарплаты, а во многих случаях и однозначно лучшие условия труда и защиту прав, если они будут нарушены со стороны работодателя.

Эксперты констатируют: веская причина, которая однозначно должна подтолкнуть трудовых мигрантов к легализации (а наряду с украинцам это ещё и порядка 332 тысячи граждан Узбекистана, а также 247 тысяч таджиков), это то, что… пусть и негласно.., но депортация — это «чёрная метка». Иностранец её переживший, после установленного законодательством РФ срока «высылки», естественно, сможет попытаться въехать в Россию. Но не факт, что его примут радушно без супервеских на то оснований.