Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравляет крымчан с Новым годом

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила всех крымчан с Новым годом.
Дорогие друзья! Каким был уходящий год — знает каждый… Но он уходит, а на пороге — Новый год! И я желаю всем в наступающем Новом году кардинальных перемен к лучшему, крепкого иммунитета и побед! Благополучия, достатка, мира, счастья и любви! Счастливого Нового года! — написала на своей странице в Facebook Наталья Поклонская.
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