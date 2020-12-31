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Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравляет крымчан с Новым годом
Фото: страница в Facebook Н.Поклонской

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравляет крымчан с Новым годом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:46 31.12.2020

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравила всех крымчан с Новым годом.

Дорогие друзья! Каким был уходящий год — знает каждый… Но он уходит, а на пороге — Новый год! И я желаю всем в наступающем Новом году кардинальных перемен к лучшему, крепкого иммунитета и побед! Благополучия, достатка, мира, счастья и любви! Счастливого Нового года! — написала на своей странице в Facebook Наталья Поклонская.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская поздравляет крымчан с Новым годом

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