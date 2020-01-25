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Депутаты «Добровольца» о взаимодействии с Управляющей компанией Балаклавского района

Депутаты «Добровольца» о взаимодействии с Управляющей компанией Балаклавского района

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 19:55 25.01.2020

Депутаты Совета Балаклавского МО Дмитрий Голиков (лидер Общественного Движения «Доброволец») и Виталий Аржевикин (активист «Добровольца» и «Боевого Братства»)  провели плановый депутатский приём. Отметим, что в нем принял участие и руководитель Управляющей компании Балаклавского района Сергей Глебов.

Так уж получилось, отмечают депутаты, что все вопросы и обращения граждан носят вполне конкретный, прикладной характер. И тут без взаимодействия с коммунальщиками – никуда. Огромный плюс такой формы работы – многие проблемные вопросы балаклавцев удается решить прямо на месте, без проволочек. Очередные обращения граждан тоже были (в большинстве своём) связаны именно с работой Управляющей компании.

Приём постепенно переместился в кабинет директора. Благо, что для Сергея Вячеславовича не существует больших или маленьких проблем, любая жалоба отрабатывается его командой по максимуму. В такой оперативности большой плюс полного взаимодействия муниципалов с коммунальщиками, и от этого выигрывают местные жители, которые знают, как решить вопрос, не вступая в затяжные переписки с чиновниками, — сообщает пресс-служба Общественного Движения «Доброволец».

Депутаты «Добровольца» о взаимодействии с Управляющей компанией Балаклавского района

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».

Депутаты «Добровольца» о взаимодействии с Управляющей компанией Балаклавского района

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