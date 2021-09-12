Деревянные столы: вечная классика на современный лад. Как выбрать?

На данный момент ассортимент столов, представленных на рынке, непросто велик. Он огромен! Такую мебель из чего только не производят, и в какой-то момент дерево отошло на второй план — дескать, не модно. Да и дороговаты, конечно, бывают такие изделия. Но! Сегодня — деревянные столы переживают очередное рождение, а всё потому, что… как ни крути… а натуральные материалы дают фору всем своим «искусственным коллегам» и с точки зрения комфорта в использовании, и сроков эксплуатации. Классика жанра… знаете ли… в любые времена держится на первых позициях. Правда, эти хвалебные оды относятся лишь к конструкциям по-настоящему высокого качества.

Как выбрать именно такие из большущей когорты «себе подобных»? Правил немного, но на них стоит обратить внимание, прежде чем отправляться в магазин.

Кстати, имеет смысл это сделать в «онлайн-режиме». Выбор «на полках» интернет-площадок, однозначно больший — https://drev-mebel.ru/16-stoly, чем… образно выражаясь… в магазине за углом.

Что же нужно знать о столах из массива дерева, чтобы подобрать максимально оправданный вариант?

Дуб, орех, карагач и…

Далеко не каждый вид дерева применим в производстве столов. Традиционно используются:

дуб . Главное преимущество: красота совмещается с отличными эксплуатационными характеристиками. При должном уходе такие изделия могут служить верой и правдой десятилетия. Минус: дубовая мебель — очень дорогая мебель;

. Главное преимущество: красота совмещается с отличными эксплуатационными характеристиками. При должном уходе такие изделия могут служить верой и правдой десятилетия. Минус: дубовая мебель — очень дорогая мебель; сосна . Это мягкая древесина, потому она весьма популярна в столярном деле — легко поддаётся обработке. Плюс: стоимость столов из сосны вполне адекватная;

. Это мягкая древесина, потому она весьма популярна в столярном деле — легко поддаётся обработке. Плюс: стоимость столов из сосны вполне адекватная; акация . Конструкции из этого материала не так уж распространены, однако, если посчастливиться найти такое изделие, то стоит брать. Достоинства акации — красивые оттенки, а также способность противостоять неблагоприятным воздействиям извне;

. Конструкции из этого материала не так уж распространены, однако, если посчастливиться найти такое изделие, то стоит брать. Достоинства акации — красивые оттенки, а также способность противостоять неблагоприятным воздействиям извне; орех. Дерево тяжёлое и плотное. Изделия из него получаются соответствующими. Однако принято считать, что этот материал — наряду с дубом — является наиболее подходящим для изготовления столов категории «люкс». Несомненные преимущества: орех — древесина, которая довольно легко обрабатывается, что позволяет создавать конструкции в разных стилях;

Дерево тяжёлое и плотное. Изделия из него получаются соответствующими. Однако принято считать, что этот материал — наряду с дубом — является наиболее подходящим для изготовления столов категории «люкс». Несомненные преимущества: орех — древесина, которая довольно легко обрабатывается, что позволяет создавать конструкции в разных стилях; берёза . Из этого дерева получаются красивые столы. Но! Они требуют бережного отношения, потому как их легко «травмировать» — не выносят механических ударов и боятся влаги;

. Из этого дерева получаются красивые столы. Но! Они требуют бережного отношения, потому как их легко «травмировать» — не выносят механических ударов и боятся влаги; карагач (семейство Вязовые). Дерево, которое в наших условиях — экзотика. Столы из такого материала также, соответственно, редкость. Однако внимания точно стоят, потому как при должной обработке они невероятно стильно смотрятся, а также довольно комфортны в эксплуатации.

Совместимы ли разные виды древесины в одном изделии? Ещё бы!

Варианты комбинаций сортов древесины с ее уникальной окраской позволяют создавать неповторимые, уникальные предметы, которые со временем становятся антиквариатом. Из дерева могут быть выполнены как классические круглые столы, так и прямоугольные, овальные, а также трансформирующиеся модели, — отмечают специалисты интернет-магазина «Drev-Mebel».

Классика или..?

Бытует мнение, что если стол деревянный, то это только классика. Вовсе не так. Современные производители создают буквально шедевры из этого материала в самых разных стилевых решениях. Во многом и потому, что дерево идеально сочетается с другими материалами: со стеклом, пластиком, металлом.

Что говорят по поводу деревянных столов и стиля дизайнеры? Они однозначно советуют их «вписывать» в интерьеры:

классические;

лофт;

прованс;

кантри.

Впрочем, и в других интерьерных стилях столы из дерева будут уместными. Главное — угадать с конструкцией и формой как таковой.

Можно ли в таком случае говорить о деревянных столах как об универсальных? Возможно. Однако стоит учитывать такой момент: дерево… как ни крути… а материал довольно капризный. Потому изделия из него требуют особого ухода (они не терпят химических моющих средств, к примеру), а также не всегда корректно себя ведут в помещениях с повышенной влажностью. Но точно одно: все эти минусы с лихвой перекрывают плюсы, которыми славятся такие столы. В частности, они:

экологичны;

износостойкие;

выглядят солидно и дорого в хорошем смысле этих слов.