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Десант армейского корпуса Черноморского флота уничтожил условного противника в Крыму
Фото: пресс-служба ЮВО

Десант армейского корпуса Черноморского флота уничтожил условного противника в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Черноморский флот 20:10 29.01.2020

На межвидовом полигоне Опук в Крыму проведено учение с подразделениями армейского корпуса Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По замыслу планового учения диверсионно-разведывательная группа условного противника совершает переход в район складов материально-технического обеспечения для проведения диверсии на военных объектах.

Подразделение тактического воздушного десанта, получив разведывательные данные о «противнике» было переброшено на вертолетах в назначенный район для блокирования и уничтожения диверсантов. Выполнив высадку и обнаружив условного противника, военнослужащие атаковали группу диверсантов, а затем провели зачистку выявленных схронов оружия и боеприпасов, — говорится в сообщении.

В ходе проведения учения подразделения тактического десанта отработали организацию развёртывания наблюдательных постов, поиск и ведение боевых действий против диверсионно-разведывательных групп, наведение артиллерии и авиации для поражения условного противника с использованием комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец» и оказание медицинской помощи военнослужащим, получившим ранения в ходе «боя».

Подразделения тактического воздушного десанта предназначены для оперативной и скрытной переброски различными способами в назначенный район.

Особенностью данных подразделений является их способность перемещаться по фронту и в его глубину с использованием транспортных и многоцелевых вертолётов, при огневой поддержке ударной армейской авиации.

Десант армейского корпуса Черноморского флота уничтожил условного противника в Крыму

Фото: пресс-служба ЮВО

Десант армейского корпуса Черноморского флота уничтожил условного противника в Крыму

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