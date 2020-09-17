«Десант» медиков с материка поможет бороться с коронавирусом в Крыму

70 медиков различных специальностей, работающих в реанимационных условиях, прибудут в Крым в ближайшее время. Первая группа в количестве 28 человек приступит к работе уже 19 сентября. Первые «десантники» с материка — анестезиологи и медицинские сестры. Медперсонал Крыму предоставляет Федеральное медико-биологическое агентство.

На этой неделе нам протянуло руку помощи Федеральное медико-биологическое агентства. Первая, так сказать, партия врачей разных специальностей, в том числе самые востребованные – это анестезиологи и медсёстры, которые работают в реанимационных условиях, в количестве 70 человек они готовы предоставить, – рассказал заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Как пояснили в республиканском минздраве, приезжие специалисты позволят обеспечить работу дополнительных коек в новом корпусе больницы им. Семашко. Медцентр откроется через две недели. В нем предполагают разместить 450 коек для больных коронавирусом и пациентов с осложненной формой пневмонии. Все места оснащены современным оборудованием с подводкой кислорода.

По словам Лясковского республиканская больница им. Семашко рассматривается как «резерв» на случай ухудшения эпидемиологической ситуации.