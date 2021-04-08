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Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии приступили к переходу в Черное море
Фото: пресс-служба ЮВО

Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии приступили к переходу в Черное море

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:49 08.04.2021

В рамках сдачи контрольной проверки за зимний период обучения более 10 десантных и артиллерийских катеров и судов Каспийской флотилии (КФл) Южного военного округа (ЮВО) совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море.

Перед выходом из пункта базирования КФл – города Махачкала экипажи катеров отработали полный цикл базовой подготовки и выполнили курсовые задачи в море. При подготовке к переходу командиры катеров, вахтенные офицеры и расчёты, обеспечивающие навигационную безопасность, провели тренировки по проходу узких участков и проливных зон.

Готовность к совершению межфлотского перехода – организацию службы, подготовку командиров и экипажей к переходу, подготовленность вахтенных офицеров и специалистов штурманской боевой части, а также готовность технических средств и систем жизнеобеспечения – проверила специальная комиссия флотилии. Согласно плану сдачи контрольной проверки, экипажи катеров КФл во взаимодействии с силами Черноморского флота примут участие в зачётных морских учениях, — сообщает пресс-служба Южного военного округа.

По приказу командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова для проверки готовности к отражению морских и воздушных десантов привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

Контрольная проверка войск ЮВО за зимний период обучения проводится по утвержденному плану подготовки войск на 2021 год и направлена на повышение уровня боевой и оперативной подготовки войск и сил военного округа, совершенствование форм и способов проведения учений, занятий и тренировок с учетом складывающейся обстановки в границах ответственности.

Десантные и артиллерийские катера Каспийской флотилии приступили к переходу в Черное море

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