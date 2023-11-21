Детей и взрослых приглашают к участию в проектах, приуроченных к 100-летию «Артека»

Международный детский центр дает старт конкурсу и акциям, приуроченным к 100-летию «Артека» и направленным на формирование позитивного общественного мнения об артековском сообществе, реализацию творческого мастерства, поддержку творчески мыслящих специалистов из разных сфер деятельности. Как сообщает пресс-служба МДЦ «Артек», участниками смогут стать дети и взрослые из всех уголком мира.

«Артек» – это удивительное место, где дети становятся абсолютно счастливыми. И впитанное здесь солнечное и душевное тепло сохраняется с ними на всю жизнь. Это место встреч, зарождения настоящей дружбы, исполнения детских желаний для многих поколений. Вот уже почти век здесь сохраняются прекрасные традиции развития талантов детей. И в преддверии юбилея Страны Детства мы приглашаем детей и взрослых приобщиться к артековскому сообществу. Конкурсы и акции, приуроченные к 100-летию Международного детского центра, позволят проявить себя в различных видах творчества и почувствовать себя сопричастным к истории «Артека». Уверен, легенда нашей страны, которой все мы гордимся, объединит разные поколения творчески мыслящих людей, – отметил Министр Просвещения РФ Сергей Кравцов.

В конкурсе выделено 12 номинаций в области литературы, художественно-прикладного творчества, дизайна: «Дизайн элементов детской формы и аксессуаров», «Изобразительное искусство», «Эскиз открытки», «Авторская игрушка», «Полиграфия», «Поэзия», «Постер на стену», «Легенды и сказки об «Артеке», «Настольная игра» (индивидуальное или командное участие), «Сценарий урока об «Артеке», «Лучший дизайн-макет набора стикерпаков», «Артековская скульптура-миниатюра».

Также стартуют акции – «Фото-акция: «Артековец в кадре» и «Очерки «Жизнь до и после «Артека».

Для определения победителей будет создан организационный комитет с привлечением внешних экспертов. Подведение итогов планируется провести в рамках масштабных презентационно-выставочных мероприятий, таких как Международный форум-выставка «Россия» на ВДНХ и Всемирный фестиваль молодежи в Сириусе.

Победители в каждой номинации определяются по категориям: «дети до 17 лет (включительно)», «студенты среднего профессионального и высшего учебного заведений», «взрослые».

Результаты Конкурса будут опубликованы на сайте МДЦ «Артек» www.artek.org в срок не позднее пяти рабочих дней с даты официального подведения итогов Конкурса.

Я искренне приглашаю артековцев и всех, кому дорог «Артек» – место, где рождается крепкая дружба, где учат верить в себя и дают возможность пробовать что-то новое, стать участником конкурса, заявить о себе. Уверен, к проекту, посвященному 100-летию самого известного детского центра, присоединятся не только граждане России, но и жители других стран, – сказал директор «Артека» Константин Федоренко.

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Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».