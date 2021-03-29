Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Дети из Донбасса будут проходить лечение и реабилитацию в Евпатории

crimeapress_news

реклама в крыму
В Евпатории открыли памятник Доктору Лизе
фото: пресс-служба администрации Евпатории

Дети из Донбасса будут проходить лечение и реабилитацию в Евпатории

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:33 29.03.2021

Представители благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» планируют отправлять в Евпаторию подопечных детей из Донбасса для прохождения лечения и реабилитации. Сегодня, напомним, был открыт памятник Доктору Лизе — здесь.

Открытие памятника Доктору Лизе в Евпаторийском детском санатории имени Елизаветы Петровны Глинки – начало нового направления нашей работы. Мы обсудили с главным врачом санатория Юрием Николаевичем Пономаренко возможность лечения и реабилитации наших подопечных детей Донбасса в этом прекрасном санатории, располагающем большим медицинским потенциалом. Мы также нашли понимание и поддержку у главы (горсовета) Евпатории Олеси Викторовны Харитоненко в вопросах организации реабилитации детей Донбасса. Думаю, что вместе мы сможем сделать многое для этих детей, — цитирует Крыминформ президента организации Ольгу Демичеву.

По словам Ольги Демичевой, дети из Крыма получают поддержку благотворительной организации «Справедливая помощь Доктора Лизы» – проживают с родителями в Доме милосердия на Новой Басманной в Москве в период получения медицинской помощи в столице.

Дети из Донбасса будут проходить лечение и реабилитацию в Евпатории

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.