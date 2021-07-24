Детская одежда — когда качество имеет решающее значение

И это так: если взрослые, выбирая одежду для себя, могут пойти на компромисс, прикупив изделия менее качественные, но подходящие по цене, то подбирая вещи для детей, большинство к вопросу о качестве традиционно подходят более скрупулёзно. Вот только ситуация сегодня усугубляется тем, что выбор на этом рынке настолько велик, что далеко не всегда получается решить задачу правильно. Тем более сложно это сделать, когда есть желание максимально выгодно для себя выйти из положения, найдя «золотую середину» в том, что касается соотношения «цена — качество».

Что же нужно знать о детской одежде, чтобы не просчитаться с её выбором? Практических рекомендаций, разумеется, несколько. Однако во главу угла, пожалуй, всё-таки нужно поставить следующий момент: вещи для детей необходимо покупать у производителей и поставщиков с должной репутацией. Будь-то торговые площадки онлайн — среди таковых можем обозначить Интернет-магазин iDO, или оффлайн. К слову, по статистике, в топе товаров, которые мы всё больше предпочитаем приобретать через Всемирную сеть, а не в обычных магазинах, детская одежда занимает лидирующие позиции. Причина проста: ребетня растёт быстро, так что едва ли не каждый месяц доводится что-нибудь да прикупать — по торговым центрам элементарно не набегаешься. Покупки «в один клик» — решение точно более верное.

Но в любом случае при выборе одежды для детей есть правила, которыми стоит руководствоваться. А именно:

первое: материал должен быть качественным. Из здесь компромиссов точно быть не может. Каким тканям отдать предпочтение? Главное условие: они должны быть натуральными. Лён, хлопок, шёлк… От полностью синтетических тканей однозначно стоит отказаться — они не дышат, что недопустимо при том, что дети, как правило, очень активны.

материал должен быть качественным. Из здесь компромиссов точно быть не может. Каким тканям отдать предпочтение? Главное условие: они должны быть натуральными. Лён, хлопок, шёлк… От полностью синтетических тканей однозначно стоит отказаться — они не дышат, что недопустимо при том, что дети, как правило, очень активны. второе: размер. «Тютелька в тютельку» покупать точно не стоит, но и совсем уж на вырост тоже. Здесь основной момент: ребёнку должно быть комфортно.

размер. «Тютелька в тютельку» покупать точно не стоит, но и совсем уж на вырост тоже. Здесь основной момент: ребёнку должно быть комфортно. третье: безопасность. Это «камень в огород» мамаш, которые любят наряжать своих деток в одежду со множеством мелких деталей. Стразы, пуговки, застёжки — всё это может сыграть не на руку. Сюда же можно отнести и сложный крой одежды. Чем проще изделие, тем комфортнее в нём будет чувствовать себя ребёнок.

безопасность. Это «камень в огород» мамаш, которые любят наряжать своих деток в одежду со множеством мелких деталей. Стразы, пуговки, застёжки — всё это может сыграть не на руку. Сюда же можно отнести и сложный крой одежды. Чем проще изделие, тем комфортнее в нём будет чувствовать себя ребёнок. четвертое: на вкус и цвет. И говоря «вкус», действительно имеем ввиду «вкус». Суть в том, что немало малышей пробуют одежду «на язык», потому специалисты настоятельно рекомендуют проверять и перепроверять, какие красители были использованы при производстве вещи. Один из способ определения некачественной краски — стирка. Если вещь полиняла — избавляемся от неё. Производитель сэкономил на составляющих. Тоже, к слову, касается запаха: резкий и неприятный — прямое свидетельство того, что и ткань, и красители, скорее всего, используются не должного качества.

И ещё. Стоит ли при выборе детской одежды учитывать мнение ребёнка, если, конечно, он уже в том возрасте, в котором может выражать свою точку зрения? Психологи безапелляционно заявляют — да. Существуют исследования прямо доказывающие, что дети, которым нравится их гардероб, растут более уверенными в себе.