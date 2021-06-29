Детские сады в Ялте открывать еще рано, а вот пляжи (может быть) откроют уже в пятницу

Детские сады в Ялте не будут работать еще неделю. Такое решение принял штаб по ликвидации последствий ЧС в регионе. Как уточнила глава администрации Ялты Янина Павленко, возможно, решение об открытии детских дошкольных учреждений будет принято в понедельник.

Основная причина такой осторожности — некачественная питьевая вода.

Вода, которая подаётся, для детей пока в употребление не может применяться. Понимаю, что работающим ялтинцам необходимо отдать детей в детский сад, но в таких условиях мы считаем, что открытие детских садов – преждевременно. Прошу всех потерпеть, — заявил Глава РК Сергей Аксёнов.

А вот пляжи Большой Ялты (пока от Фороса до Алупки, но не в самой Ялте) могут открыться для купания уже в эту пятницу. Такое мнение выразила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская.

Мы сделали отбор проб с понедельника на 27 пляжах, которые попали в эту зону, и если пробы морской воды позволят, то по этим пляжам в четверг вечером будет принято решение, — сообщила она. — Следом пойдут другие пляжи. Если будет все нормально на первых 27 пляжах, то мы будем отбирать пробы не три дня, а два. Это решение принято с учетом течения, которое есть в Ялтинской акватории. Если у нас не будет штормов и дождей, то будем идти в таком графике.

Подчеркивается, что закрыт для купания и пляж в Гурзуфе. Выяснилось, что туда течением сносит «всю грязь» из Большой Ялты. На очереди Партенит?