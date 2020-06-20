Девять победителей марафона «95 лет открытий» стали обладателями путевок в «Артек»

Завершился онлайн-проект «С юбилеем, Артек!», посвященный 95-летию Международного детского центра. 15 дней, с 3 по 17 июня, почти 25 тысяч детей и взрослых из 55 стран прожили в атмосфере артековских традиций и дружбы. На прощальной «Встрече перед расставанием» объявлены победители марафона «95 лет открытий». Ими стали 9 человек разного возраста, из разных городов, но объединенные одной целью – мечтой об «Артеке». О заветных путевках юным знатокам истории страны Детства объявил директор «Артека» Константин Федоренко.

В рамках онлайн-проекта «С юбилеем, Артек!» марафон «95 лет открытий» стартовал 8 июня. В увлекательной командной онлайн-игре 792 участника разного возраста, из разных городов нашей страны объединились в 264 команды по три человека в каждой. Ежедневно команды коллективно решали интересные задачи, связанные с историей «Артека», его традициями, знаковыми местами, памятными датами, известными личностями.

Ребята сразились в интеллектуально-развлекательной игре QUIZ, приняли участие в виртуальном квесте «360 градусов по «Артеку», почувствовали себя инженерами будущего, освоив навыки игрового программирования. А еще вспомнили артековские песни и танцы в рамках музыкальной шоу-игры и придумали оригинальное поздравление «Артека» с юбилеем на просторах TikTok и Instagram.

Победителями образовательной онлайн-игры стали три команды. Лучших знатоков истории детского центра директор «Артека» Константин Федоренко поздравил лично и сообщил ребятам о заслуженной награде – путевке в «Артек».

Среди счастливых обладателей заветной путевки:

— команда «Мечтатели» – Анастасия Сорокина (г. Волгоград), Александра Тарабак (г. Обнинск) Ксения Попова (г. Мичуринск);

— команда «Котофеи» – Александра Поленова (г. Воронеж), Михаил Власенко (г. Ялта), Тимофей Конышев (г. Кирово-Чепецк);

— команда «Совята» – Тимофей Бялковский (г. Щербинка), Максим Шестернев (г. Москва), Ярослав Перепёлкин (г. Москва).

Юбилейная программа онлайн-проекта «С юбилеем, Артек!» пронизана идеей преемственности поколений и посвящена истории «Артека», легендам, традициям, архитектуре, известными личностями, которые оставили свой след в истории «Артека». Программа продемонстрировала детям и взрослым уникальность первого детского лагеря, его вклад в возрождение и развитие новой России.

Подводя итоги, онлайн-артековцы вместе с директором «Артека» вспомнили самые яркие события проекта. За прошедшие 15 дней вместе с «Артеком» они стали участниками 26 экскурсий по детскому центру и Крыму, 30 мастер-классов, 17 утренних разминок. Дети и взрослые познакомились с историей детского центра на страницах легендарной «Пионерской правды» и кинолетописи «Артека», узнали 14 главных традиций детского центра, побывали на онлайн-занятиях трех профильных отрядов, прочитали книгу Аркадия Гайдара «Военная тайна», узнали много нового и интересного из других рубрик и акций.

В онлайн-проекте – видеопоздравления к юбилею детского центра известных артековцев разных поколений, представителей международных делегаций, а также юных и взрослых друзей «Артека» из разных городов и стран. 16 июня несколько тысяч зрителей стали свидетелями праздничной онлайн-программы «95 лет Детства». Вместе с «Артеком» дети со всего мира задули 95 свечей на торте, испеченном по-фирменному артековскому рецепту, и загадали желание.

Завершая онлайн-проект, посвященный юбилею детского центра, директор «Артека» Константин Федоренко отметил:

Я хочу поблагодарить 25 тысяч участников! И это только зарегистрированные! Уверен, нас гораздо больше, ведь за каждым из вас стояла целая команда, целый домашний отряд. Я искренне благодарю вас за время, которое мы провели вместе. Я хочу пожелать вам мечтать. И ваши мечты, как и в книге Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес», должны быть «либо нереальными, либо безумными. Иначе это просто планы на завтра». «Артек» – это не план на завтра, не цель и не задача. «Артек» – это мечта! Я очень надеюсь, что в вашей жизни она обязательно осуществится.

Во время «Встречи перед расставанием», по доброй традиции, директор «Артека» подарил розы. В этот раз, по просьбе юных участников проекта, артековская роза вручена вожатым Ксении, Лиане, Елене и Любови, которые были с ребятами на протяжении всего проекта.

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».