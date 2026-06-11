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Подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя
фото: © РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев

Девушки-подростки украли более 300 тысяч рублей со счета бойца СВО из Севастополя

Опубликовал: news-parser в Севастополь 14:36 11.06.2026

В Севастополе участник спецоперации лишился денег на банковском счете из-за мошенников. Об этом сообщили в прокуратуре города.

Подростки пояснили, что в мессенджере с ними связались неизвестные, предложили подзаработать и предоставили номера телефонов и банковских карт. Девушкам стали поступать деньги, которые они сразу переводили на другие счета, указанные кураторами.

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Возбуждено уголовное дело о краже с банковского счета в крупном размере.

Прокуратура Гагаринского района Севастополя принимает меры для возврата денежных средств бойцу СВО и процентов за пользование его деньгами.

источник: РИА Новости Крым

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