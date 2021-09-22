Диковинные цветы: выставка канн в Никитском саду – на пике цветения

В Никитском ботаническом саду – Национальном научном центре РАН – собрана крупнейшая в России коллекция канн. Она насчитывает 59 видов, сортов и гибридных форм, которые демонстрируются на традиционной выставке канн в открытом грунте.

На базе нашей уникальной коллекции для продвижения этой экзотической культуры проводится выставка, на которой демонстрируются итоги многолетней интродукционной и селекционной работы сотрудников Сада, – комментирует директор НБС-ННЦ, чл.-корр. РАН Юрий Плугатарь. – Об её уникальности говорит уже тот факт, что практически на 40% выставка канн состоит из сортов и форм селекции учёных Никитского сада. Об этом частично свидетельствуют и названия, которые селекционеры дали каннам: «Подарок Крыма», «Крымская Ривьера», «Красный Маяк», «Крымские зори», «Гурзуф»…

В 2021-м году проходит 57-я по счёту выставка, на которой представлено 3500 растений 59 видов, сортов и гибридных форм. Экспозиция занимает площадь около тысячи квадратных метров, причём импозантные канны самой разнообразной формы и окраски (некоторые – выше человеческого роста) расположились в окружении величественных кедров, и смотрятся они очень ярко и торжественно. Дополнительно подчёркивают красоту представленных канн и расположенные рядом обильно цветущие лагерстремии.

Канна садовая – удивительно эффектное и гармоничное растение, её по праву называют тропической звездой цветочного мира. В конце XVI в. она покорила сады Южной Европы, прибыв из тропиков Нового Света. Однако распространённым декоративным растением канна садовая стала только со второй половины XIX в., когда впервые украсила парки Парижа.

В Россию канны были завезены при Императоре Петре I. Центром селекции и выращивания культуры стал именно Никитский ботанический сад, которым проделана огромная работа по популяризации и внедрению канны. К концу XX в. здесь уже были созданы первые отечественные сорта и гибридные формы, – поясняет куратор коллекции канн, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории цветоводства Наталья Зубкова. – Учёные упорно приспосабливали растение к местным почвенно-климатическим условиям. Каждый представленный здесь сорт прекрасен по-своему, а посетители неизменно удивляются форме этого цветка, собранного в колос и напоминающего громадные гладиолусы или орхидеи. Окраска канн очень разнообразна: от тёмно-красных тонов до розовых, оранжевых и ярко-жёлтых, с однотонным и контрастным окаймлением, мазками, разноцветным крапом. Есть двуцветные канны, расписанные штрихами, точками и полосками, тигровые и леопардовые. Каждый найдёт здесь для себя свой неповторимый экземпляр.

Любопытно и то, что канны «работают» как синоптики: за 6-9 часов до дождя у них на листьях появляются капельки влаги.

Выставка канн расположена в Верхнем парке Арборетума. Она будет радовать посетителей своим цветением до первых серьёзных заморозков.

фото Игоря Самусенко и Николая Носкова (предоставлены пресс-службой Никитского ботанического сада)