Директор АН «Мультидом» Наталья Массальская: «Ипотечные квартиры — не вечная каторга»

Вот уже больше года Россия живёт в условиях пандемии COVID-19. Сложно даже определить, на какую сферу жизнедеятельности вирус не повлиял. И в большей мере… увы… это влияние было негативными. Не ушёл от этого и российский рынок недвижимости. Причём в разных регионах страны на «болячку» он отреагировал по-разному. Где-то пришёл в упадок, а где-то пошёл в рост. В последнем случае во многом потому, что застройщики получили от государства стимул «не умирать» — была запущена программа льготного кредитования под 6,5%.

Правда, положение дел «в рост» в данном случае трактуется двояко: с одной стороны строительные компании получили возможность не только продержаться на плаву, но и активно затевать реализацию новых проектов; с другой — большинство из застройщиков, особенно в востребованных у потенциальных новосёлов регионов, подняли цены на свои объекты. И существенно. В частности, в Севастополе рост стоимости квадратных метров на первичном рынке за год составил в среднем на 16% — здесь подробнее. И это очень много — констатируют эксперты по недвижимости. Тем более, на фоне… в общем-то… финансового кризиса, который переживает большинство населения страны.

К чему может привести такая ситуация? Специалисты практически не сомневаются: в ближайшее время на рынке в массовом порядке начнут появляться в продаже ипотечные квартиры, которые были куплены под «давлением» относительно низких ставок при переоценке собственных возможностей. Совокупная задолженность россиян по ипотеке только за 2020 год превысила 9 триллионов рублей, что стало рекордом за всю историю такого рода показателей. Ипотечные просрочки, по данным ЦБ, к началу 2021 года выросли на 11,3%, превысив 71 млрд рублей.

Люди, говорят эксперты, «грязнут» в долгах по ипотеке по объективным причинам: бизнес — в основном, малый и средний — пандемию переживает (многие предприятия в принципе закрылись или подошли к банкротству) с трудом, увольнений много, идёт тотальное снижение реальных доходов населения, а цены при этом буквально на «всё подряд» растут как на дрожжах. Так что, естественно, ипотечные платежи для изрядного числа россиян становятся неподъёмным грузом.

Ситуация усугубляется тем, что в апреле государство отменяет ряд мер поддержки гражданам, которые действовали в период карантина. В том числе речь идёт и о рекомендации Центробанка, согласно которой ипотечников с долгами не могли выселять из их единственного жилья. Теперь… стало быть… могут.

Это трагедия? Для многих, конечно, проблемный вопрос выльется в огромные дрязги, если суммы задолженностей зашкаливают. Между тем, путь спасения (или точнее — отступления) всё же есть. Ипотечные квартиры могут быть проданы самими владельцами. Другими словами, до того, как будут выставлены банком на торги. Как должен действовать «утопающий», чтобы помочь самому себе?

Алгоритм довольно просто. Во-первых, нужно не упустить момент. То есть, не копить долги в надежде, что вот-вот всё наладится, а вовремя обращаться за помощью. Решили, что не справляетесь — приходите в агентство недвижимости. Говорите: «Я хочу продать квартиру, которая находится в ипотеке у банка такого-то». Смотрим на объект, делаем оценку. Далее: к примеру, квартира была куплена за два миллиона (при помощи кредита), а она сейчас стоит 5 миллионов рублей. Ставим цену чуть ниже рынка, ликвидационную (процентов на 10% меньше), чтобы было интересно покупателю. По предварительном договору он отдаёт продавцу два миллиона, которые тот отдаёт в банк, закрывая ипотеку. Затем в течение месяца совершается сделка с доплатой оставшихся денег, — поясняет директор АН «Мультидом» Наталья Массальская.

Такой вариант, когда владелец квартиры сам по сути гасит ипотеку, говорит эксперт, самый простой способ решить проблему. Но есть ещё и второй путь — более сложный.

Переуступка ипотеки с помощью кредитного комитета того банка, в котором есть ипотека. Такой юридический механизм есть. Нужно только желание банка. Без предоплатных двух миллионов рублей, если отталкиваться от примера, указанного выше. То есть, с прежнего владельца квартиры обязательства по ипотеке вместе с передачей прав собственности снимаются, а на нового возлагаются, — отмечает Наталья Массальская.

Как дела с проблемной ипотекой обстоят в Севастополе? По словам директора АН «Мультидом» в городе ситуация точно не критическая.

Пока я не вижу у нас в продаже ни одного объекта, который был бы взят в ипотеку, и сейчас от него бы избавлялись. Были два таких за всю семилетнюю историю пребывания Севастополя в России. Но в обоих случаях это были военные люди, действовавшие так по причинам, связанным со службой. То есть: никто ещё не пришёл и не сказал – у меня тут кризис, просрочка, цены подросли… Продайте, пожалуйста. Не было ещё такого. Но! Разумеется, мы рассматриваем возможность таких ситуаций в дальнейшем. И готовы помогать. Ипотека – это не вечная каторга и не однозначный путь к краху! Чувствуете, что не тянете эту ипотеку – нужно вопрос решать, а не затягивать его и влазить в неподъёмные долги. Сейчас цены поднялись. Закроете свою ипотеку и останетесь при не самых плохих деньгах. Во многих случаях лучших, чем было изначально. Это не страшно, не стыдно, не опасно. Кредитные проблемы не надо копить! Мы не боимся таких сделок, — говорит директор АН «Мультидом» Наталья Массальская.

О недвижимости в Крыму и в Севастополе — здесь.