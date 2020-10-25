Дистанционное образование: какой должна быть онлайн-школа. Критерии выбора

Чем запомнится большинству из нас 2020 год? Страхом подхватить неведомый вирус — ответят большинство из нас. И будут, разумеется, правы. Однако, правда и в том, что этот деструктивный момент, когда пандемия COVID-19 пойдёт на нет, забудется очень быстро. А вот «плюсы», которые принёс 2020-й, будут работать на перспективу долго, а скорее всего — всегда. И в первую очередь главный из них: оказалось, что во Всемирной паутине можно не только «сидеть», бессмысленно развлекаясь, «сёрфя» по сайтам и соцсетям, тратя время на игры, но и работать и зарабатывать, продавать и покупать, решать проблемы и помогать это делать другим, и, конечно, учиться. По оценкам специалистов, в 2020 году дистанционное образование не только вышло на новый уровень по своей сути, но и заслуженно стало максимально востребованным. И речь идёт не только об обучении (переквалификации, курсах, семинарах и т.д.) взрослых. Факт красноречив: каждый седьмой родитель сегодня задумывается о переводе своего ребёнка-школьника в онлайн-школу. А тех, кто рассматривает такое обучение в дополнение к оффлайн-формату (репетиторы) и того больше.

А спрос, соответственно, рождает предложения. На день сегодняшний онлайн-школ на просторах Интернета «много и чуточку больше». Выбирай любую! Но в этом-то и вопрос: а как выбрать оптимальную? Существуют ли критерии, определяющие по-настоящему хорошую платформу для дистанционного обучения? Специалисты утверждают — да! Их не так много, но они обязательны к учёту при выборе онлайн-школы. Если, конечно, речь идёт о необходимости получения крепкого образования, соответствующего всем требованиям и определённым стандартам.

Так, какой же должна быть идеальная онлайн-школа, чтобы отдать ей предпочтение среди многих, как кажется на первый взгляд, почти аналогичных?

Face-to-Face

Первый пункт, от которого стоит отталкиваться при выборе онлайн-школы. Что он значит на деле? Общение учителя с учеником в прямом смысле слова с глазу на глаз. В Центре дистанционного обучения Planetaclub — https://planetaclub.com.ua/onlayn-shkola — поясняют этот момент на примере своей концепции преподавания:

Наш подход к онлайн-обучению отличается от стандартных школ дистанционного образования. Ежедневно наши ученики присутствуют на занятиях! Обучение для школьников проходит по скайпу в режиме Face-to-Face: при помощи видеосвязи учитель совершает звонок, дети подключаются и проводится самый обыкновенный урок. Преподаватель видит и слышит каждого, полноценно преподает школьный материал и без уважительной причины такой урок не пропустишь. При этом у ученика есть доступ к учебным материалам, и он всегда может вернуться к пройденному и повторить. А видеозаписи занятий предоставляются всем ученикам без исключения.

Почему так важна связь «учитель-ученик»? Так уж «устроена» детвора — большинству сложно выделить, выбрать и запомнить нужную информацию самостоятельно (на этом базируется, к слову, взрослое дистанционное обучение — на умении самостоятельно фильтровать данные). Школьникам проще усваивать знания, когда они передаются ему напрямую, с соответствующими пояснениями, данными в конкретный момент. Таким образом, алгоритм «Face-to-Face» — максимально эффективный режим обучения в онлайн-школе. И — да: такой подход дисциплинирует, обеспечивая необходимый уровень вовлечённости ребёнка в образовательный процесс.

На учёбу становись!

Не менее важный момент, который стоит учитывать при выборе онлайн-школы: структура образовательного процесса. Так, для детей слабо подходит система обучения, когда действует принцип «занимаюсь в подходящее для меня время». В онлайн-школах уроки должны быть упорядочены! Ведь правильно установленный режим во многом определяет успешность занятий.

Ученики (и учитель тоже) заходят в онлайн-класс согласно расписанию уроков. Длительность занятия составляет 40 минут, перерыв — 20 минут. Структура урока – как в обычной школе: учитель раскрывает ученикам тему урока, отвечает на вопросы, разбирает с учениками выполнении домашнего задания. В конце урока дети получают задания, которые нужно выполнить письменно в тетради и выслать на проверку учителю, — озвучивают принципы, согласно которым обучение даёт максимальные результаты, в онлайн-школе Planetaclub.

Именно такой подход, подчёркивают специалисты, дисциплинирует, обеспечивая необходимый уровень вовлечённости ребёнка в образовательный процесс.

Для маленькой такой компании

Выбирая онлайн-школу, стоит отдать предпочтение той, которая не пытается «объять необъятное». Точнее: образование может быть качественным только в том случае, если оно максимально индивидуализировано. Ученики онлайн-школы должны иметь возможность быть услышанными, замеченными и оцененными учителями. А это возможно только в том случае, если дистанционные классы не безразмерные: от 3 до 10 человек в одной группе — идеальный вариант. Потоки обучающихся, когда на одного учителя фактически одномоментно приходится по 30 человек, — стратегия не для общеобразовательной онлайн-школы.

Разберитесь также и с тем, насколько качественно материал преподносится ученикам. Ведь дети готовы «впитывать» знания, если они подаются увлекательно, но никак иначе. Заинтересованность в учёбе — залог успешного образования.

Кроме того, не пожалейте своего времени и оцените онлайн-школу с точки зрения технической. В первую очередь в том, что касается удобства использования того же интерфейса платформы — он должен быть прост и понятен интуитивно. Ребёнку должно быть комфортно обучаться! Этот момент, пожалуй, также — наряду с заинтересованностью в учёбе — является определяющим при достижении успеха в онлайн-обучении.

И, наконец:

А учителя — кто?

Во-первых

Онлайн-школа должна иметь лицензии, дающие право осуществлять образовательную деятельность.

Во-вторых

Онлайн-школа — образовательное учреждение, которое априори должно гарантировать определённый уровень подготовки. Поэтому ни о какой самодеятельности речи и быть не может. Хотите, чтобы ваш ребёнок получил качественное образование, внимательно отнеситесь к тому, кто ему эти знания будет давать. Речь идёт о том, что образовательный уровень педагогов должен быть подтверждён официальными документами: дипломами, сертификатами, удостоверениями и т.д. Они должны быть квалифицированными и опытными (от 5 лет в профессии) специалистами!