Дизайн интерьера в 2022 году: на что делать акцент

Что говорят дизайнеры интерьеров, озвучивая прогнозы на 2022 год в том, что касается стилевых решений для домов и квартир? К чему «привязаться», чтобы, планируя ремонт, и в ногу со временем идти, но и не стать заложниками мимолётных трендов, чтобы уже спустя год заниматься переделками? А специалисты подчёркивают: каких-то сверх необычных веяний ожидать не стоит. Во главе угла — добротность. Более того, нет единого направления, как и суперизысков, за которыми доведётся гоняться. Совет один: подбирать и стройматериалы, и мебель, и детали интерьера в специализированных магазинах, которые в курсе современных тенденций. Ну и, разумеется, отвечающих за качество товаров, которые реализуют. И чем больше на таких площадках выбор, тем лучше — сможете в полной мере составить представление о том, какие тренды нынче ведущие.

И! Выбирайте торговые комплексы, где сможете получить дельные советы от специалистов. Так, к примеру, в ТК «Ланской» www.tk-lanskoy.ru не только каталог предложений, связанных с интерьерами (150 магазинов для ремонта собраны в одном месте!), обширен, но и можно к делу привлечь дизайнера, который поможет определиться с выбором.

Ну а что же в целом нужно знать о трендах 2022 года, которые будут царить-править в том, что касается обустройства домов и квартир? Перечислим главные, на которых сходятся практически все мировые дизайнеры.

Экологичность и природа

Этот тренд набирает «очки» уже не один год, а в 2022-м, по словам специалистов, он и вовсе расцветёт ярким цветом. Главные моменты:

естественность: дерево, стекло, металл, натуральный камень;

практичность: окончательно уходят в прошлое такие «прелести» как безделушки на всех свободных поверхностях, ковры, где придётся, дешёвый пластик в качестве стеновых панелей;

комфорт и уют: натуральные ткани, мягкие рельефные фактуры при общей лаконичности интерьера.

Цвета

А вот здесь, говорят эксперты, условие одно — говорим «нет» кислотным тонам, кричаще ярким, несуразным сочетаниям «колоров» и т.д. При этом мода-2022 скучной быть вовсе не обещает: да, диктует пастельные тона, но с одновременным присутствием сочных и глубоких. Советуют основу делать нейтральной, а далее дополнять её насыщенными (но существующими в природе!) красками.

Декоративно-отделочные материалы

Красим, клеим обои, отделываем поверхности керамической плиткой и декоративной штукатуркой — тут полный простор для действий. Однако! Все материалы должны быть добротными и качественными, в соответствии с принципом №1 — экологичность.

Ближе к природе дизайнеры рекомендуют быть и в том, что касается рисунков и изображений, которые несут декоративно-отделочные материалы. Листья, цветы, лесные и морские мотивы — это тренд-2022. Особенно такая «природность» показана помещениям для отдыха — спальни, ванные комнаты.

Освещение

Да будет свет… кругом и много, но… Суть в том, что дизайнеры уверены — чем больше осветительных приборов в интерьере, тем лучше. При этом настоятельно рекомендуют зонировать помещение точечными светильниками, торшерами и т.д. Другими словами, большие люстры «на всех» по-прежнему востребованы, но свет локально выделяющий то или иное пространство — на волне актуальности.

И вот ещё что: мировые дизайнеры интерьеров за свободу выражения. Конечно, направляют, однако и заявляют: нравится конкретный стиль — и пусть он не в тренде — придерживайтесь его. 2022 год будет тем хорош, что при богатом ассортименте предложений можно будет позволить себе творчество. Генеральная линия — постарайтесь уйти от «мимолётности» и максимально приблизьтесь к «вечной классике», но в современном изложении. И тогда точно — не прогадаете.

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